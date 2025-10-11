După ce, la începutul lunii, a acuzat fățiș conducerea Uniunii Europene că vrea să ducă statele membre în război, Viktor Orban trece la nivelul următor. Astfel, în Ungaria a început strângerea de semnături împotriva planurilor militare ale Bruxelles-ului, a declarat Orban.

Prim-ministrul Ungariei a subliniat că acum câteva săptămâni, la Copenhaga, liderii europeni nu s-au mai ferit să sugereze că țările membre sunt bune de plată în contul războiului. „A fost prezentat planul militar al Bruxelles-ului: Europa plătește, ucrainenii luptă, iar Rusia va fi epuizată”.

Liderul de la Budapesta a subliniat că, în mod indiscutabil, Ungaria nu dorește acest lucru.

La Copenhaga, Orban a acuzat Bruxelles-ul că „vrea să ducă Europa în război”

Reacția lui Orban pe această temă controversată nu este una singulară, căci și la începutul lunii liderul maghiar a răbufnit. Astfel, acesta a transmis, pe 2 octombrie, un mesaj categoric de la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, unde a acuzat Bruxelles-ul că „vrea să ducă Europa în război”.

„Ziua 2 la Copenhaga. Situația este foarte serioasă. Propuneri de război sunt pe masă. Se dorește folosirea fondurilor UE pentru Ucraina, accelerarea aderării Ucrainei prin tot felul de trucuri juridice și finanțarea transportului de arme. Toate aceste sugestii arată că Bruxelles vrea să meargă la război”,a scris Orbán pe platformele X și Facebook.

În acest context, liderul ungar a reiterat că Ungaria nu își va schimba poziția. Mai mult, urmează „luni dominate de amenințarea războiului”. „Vom avea nevoie de sprijinul întregii noastre comunități politice și al fiecărui ungur iubitor de pace”,a adăugat premierul.

Viktor Orban a fost prezent, în ultimele zile, în Transilvania, la congresul UDMR, partidul etnic pe care îl susține fără rezerve.

