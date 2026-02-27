PSD cere lămuriri din partea USR, după numirea lui Caragea la UM Sadu: ”Miruță insistă să-l susțină în pofida incompetenței sale evidente”

Prin intermediul unui comunicat de presă, PSD a solicitat partidului USR să dispună de urgență o verificare a circumstanțelor în care Viorel Salvador Caragea a fost numit în funcția de administrator special al UM Sadu.

PSD cere explicații din partea USR: ”Conducerea USR are obligația să lămurească public cum a fost posibil ca miniștrii săi să faciliteze numirea unui fost șef centru de dresaj de câini într-o funcție-cheie din sistemul de securitate națională”

Partidul Social Democrat susține că instalarea în funcție a fostului șef al Inspectoratului de Poliție Județen (IPJ) Gorj, considerat de PSD inadecvat profesional, reprezintă o suspiciune serioasă și rezonabilă privind existența unui conflict de interese.

”PSD solicită conducerii USR să dispună, în regim de urgență, o verificare a circumstanțelor în care prietenul de familie al ministrului USR al Apărării, Radu Dinel Miruță, a fost numit la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, de către colegul său de partid, ministrul Economiei, Ambrozie-Irineu Darău. Inadecvarea profesională totală a persoanei numite, în raport cu funcția de conducere a unei companii de stat, cu rol strategic în sistemul de apărare al României, constituie o suspiciune rezonabilă majoră privind existența unui conflict de interese, cu implicații inclusiv de natură penală. Trebuie subliniat că Ministerul Apărării Naționale, condus de ministrul Radu Dinel Miruță, este clientul principal al companiei la care a fost instalat prietenul său de familie”, se arată în comunicatul emis de PSD.

Social-democrații au transmis că USR are îndatorirea să lămurească cum a fost posibilă numirea lui Caragea într-o funcție cheie din sistemul de securitate națională. Partidul susține că astfel de desemnări făcute de USR ”afectează grav imaginea Guvernului României în ansamblul său”.

”Ca atare, conducerea USR are obligația să lămurească public cum a fost posibil ca miniștrii săi să faciliteze numirea unui fost șef centru de dresaj de câini într-o funcție-cheie din sistemul de securitate națională, având în vedere că Uzina Mecanică Sadu produce muniție de tip NATO, necesară pentru asigurarea capacității de luptă pentru apărarea Flancului Estic. Verificările și lămuririle din partea conducerii USR sunt absolut necesare întrucât numirea mijlocită de miniștrii USR afectează grav imaginea Guvernului României în ansamblul său. Tăcerea liderilor USR în această chestiune nu face decât să adâncească starea de neîncredere, în condițiile în care ministrul Miruță insistă să-l susțină pe Salvador Caragea, în pofida incompetenței sale evidente în raport cu funcția în care a fost numit”, se mai arată în comunicat.

AUTORUL RECOMANDĂ