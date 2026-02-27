Prima pagină » Social » Fenomenul „bombardierilor” de pe pârtia de schi. Un bărbat aflat pe jet ski a spulberat o femeie în Sinaia la cota 2000

Fenomenul „bombardierilor” de pe pârtia de schi. Un bărbat aflat pe jet ski a spulberat o femeie în Sinaia la cota 2000

Ruxandra Radulescu
27 feb. 2026, 14:14, Social
Fenomenul

Un accident grav a avut loc pe pârtia din Sinaia, la cota 2000, vineri la prânz, după ce un bărbat aflat pe jet ski a dat peste o femeie care schia. Un echipaj în elicopter a ajuns la fața locului. Momentan nu se cunoaște starea victimei. Bărbatul ar fi circulat cu viteză, iar victima nu a avut timp să se ferească la timp.

Informații despre accident au fost publicate și pe pagina de Facebook Ski România, alături de o imagine de la fața locului cu descrierea: „Accident grav la Sinaia, cota 2000. Un bombardier a spulberat o fată. Aveți grijă!”

În scurt timp, utilizatorii au postat o mulțime de comentarii în care menționează că astfel de accidente se întâmplă adesea pe pârtiile de schi și au apărut polemici despre fenomenul „bombardierilor” de pe pârtie.

Principalii vinovați ar fi cei care circulă cu viteză mare pe pârtia de schi, fără să țină cont de ceilalți turiști. Unul dintre utilizatori susține că persoanele care circulă iresponsabil ar trebui sancționate, în timp ce alții consideră că, în cazul unui accident cu victime, cel care l-a cauzat ar trebui dat în judecată.

Potrivit comentariilor lăsate de utilizatorii, autorul accidentului ar fi cunoscut în comunitatea de schiori.

„În acest context cred că este schiorul care vrea să ajungă într-o secundă la baza pârtiei, virajele stânga dreapta că sa nu zic de cristiane nu sunt pentru el. Este tânărul care a făcut petitie pt amplasarea liniei de tramvai pe pârtie”, spune unul dintre utilizatori.

Un salvamontist ar fi fost ucis pe pârtie de un schior care circula în viteză

De asemenea, o altă persoană atrage atenția asupra unei tragedii care a avut loc în urmă cu o lună tot pârtie, când un schior care circula cu viteză ar fi ucis un salvamontist.

„Să nu uităm că acum o lună , din cauza uni astfel de bombardier , a decedat un salvamontist din Români”, susține utilizatorul.

„L-a secerat și i-a rupt ambele picioare”

Un alt comentariu la postare oferă o imagine mai amplă a schiorilor care circulă cu viteză pe pârtie. Un pasionat de munte povestește cum unul dintre prietenii săi  și-a pierdut ambele picioare după ce a fost secerat de un „bombardier” care circula cu viteză pe pârtie.

„În zone cu schiori mulți, încetinesc și dau câte o geană în deal. Genul kamikaze sunt ușor de reperat. Dacă-s în față, nu-s probleme. Eu nu depășesc așa ceva. Las bombardierul să-și rupă capul. Dar după o oră deja i-am reperat pe toți, la vale sau la deal pe teleschi, și mă feresc. La Sinaia deja e mai complicat. Dar am un prieten care s-a oprit la marginea pârtiei să-și reașeze ochelarii pe cască și un bombardier l-a secerat și i-a rupt ambele picioare de la genunchi. Sincer, această întâmplare m-a motivat foarte mult să fiu foarte atent mai ales la schiorii din deal”

Iubitorii de adrenalină pe pârtie spun că iau toate măsurile de precauție atunci când vor să facă o coborâre în viteză. Aceștia sunt contraziși, însă, de cei care consideră că schiorii, pentru siguranța celorlalți, ar trebui să renunțe la astfel de practici.

„Și eu mă dau exorbitant de tare… dar la finalul programului sau în afara pârtiei…. Pe pârtie totuși ne asigurăm la stânga la dreapta și AVEM GRIJĂ de cei care coboară în fața noastră/sunt mai jos de noi, cei din spate au grijă de cei din față, de nenumărate ori am strigat la ei / am făcut chiar și urât adică am țipat, pentru faptul că au trecut peste schiuri, la 5 cm de mine, printre mine și alte persoane… – ei chiar răspunzând cu agresivitate înapoi sau cu “scuze” de parcă se rezolvă cu scuze totul… PRUDENȚĂ!”

Răspunsul a venit imediat:

„Te asiguri pe naiba, la viteza mare nu acum sa te mai asiguri. Eu ma dau cu placa, și voi schiorii sunteți foarte needucați”

FOTO: Facebook/Envato

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

REȚETE Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 
14:17
Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 
CONTROVERSĂ Adevărul despre „zăpada neagră” a Dianei Buzoianu. Ministra Mediului este contrazisă și ridiculizată de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, ex-USR-ist. „Nu e vorba despre poluarea în sine a aerului, pentru că n-a nins cu praf saharian zece zile peste București”
11:23
Adevărul despre „zăpada neagră” a Dianei Buzoianu. Ministra Mediului este contrazisă și ridiculizată de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, ex-USR-ist. „Nu e vorba despre poluarea în sine a aerului, pentru că n-a nins cu praf saharian zece zile peste București”
Gândul de Vreme În ce zone din România vor fi temperaturi mai mari decât cele normale pentru sfârșitul lui februarie. ANM, prognoză detaliată pentru Gândul
10:56
În ce zone din România vor fi temperaturi mai mari decât cele normale pentru sfârșitul lui februarie. ANM, prognoză detaliată pentru Gândul
ACTUALITATE Un șofer BOLT și-a făcut public câștigul. Câți bani a făcut în 7 zile, în care a lucrat 56 de ore 
10:32
Un șofer BOLT și-a făcut public câștigul. Câți bani a făcut în 7 zile, în care a lucrat 56 de ore 
DECLARAȚII EXCLUSIVE Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
06:00
Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cea mai veche vomă fosilizată dezvăluie victimele unei vânători vechi de 290 de milioane de ani
SCANDAL Discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei
14:55
Discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei
SPORT O sută de schiori, la startul celei de-a opta ediții a Cupei Teleferic. PROGRAMUL competiției și premiile care se acordă
14:51
O sută de schiori, la startul celei de-a opta ediții a Cupei Teleferic. PROGRAMUL competiției și premiile care se acordă
CONTROVERSĂ Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
14:48
Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
ALEGERI Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”
14:46
Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”
INCIDENT Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție
14:32
Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție
JUSTIȚIE Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată
14:30
Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată

Cele mai noi

Trimite acest link pe