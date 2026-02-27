Fenomenul „bombardierilor” de pe pârtia de schi. Un bărbat aflat pe jet ski a spulberat o femeie în Sinaia la cota 2000

Un accident grav a avut loc pe pârtia din Sinaia, la cota 2000, vineri la prânz, după ce un bărbat aflat pe jet ski a dat peste o femeie care schia. Un echipaj în elicopter a ajuns la fața locului. Momentan nu se cunoaște starea victimei. Bărbatul ar fi circulat cu viteză, iar victima nu a avut timp să se ferească la timp.

Informații despre accident au fost publicate și pe pagina de Facebook Ski România, alături de o imagine de la fața locului cu descrierea: „Accident grav la Sinaia, cota 2000. Un bombardier a spulberat o fată. Aveți grijă!”

În scurt timp, utilizatorii au postat o mulțime de comentarii în care menționează că astfel de accidente se întâmplă adesea pe pârtiile de schi și au apărut polemici despre fenomenul „bombardierilor” de pe pârtie.

Principalii vinovați ar fi cei care circulă cu viteză mare pe pârtia de schi, fără să țină cont de ceilalți turiști. Unul dintre utilizatori susține că persoanele care circulă iresponsabil ar trebui sancționate, în timp ce alții consideră că, în cazul unui accident cu victime, cel care l-a cauzat ar trebui dat în judecată.

Potrivit comentariilor lăsate de utilizatorii, autorul accidentului ar fi cunoscut în comunitatea de schiori.

„În acest context cred că este schiorul care vrea să ajungă într-o secundă la baza pârtiei, virajele stânga dreapta că sa nu zic de cristiane nu sunt pentru el. Este tânărul care a făcut petitie pt amplasarea liniei de tramvai pe pârtie”, spune unul dintre utilizatori.

Un salvamontist ar fi fost ucis pe pârtie de un schior care circula în viteză

De asemenea, o altă persoană atrage atenția asupra unei tragedii care a avut loc în urmă cu o lună tot pârtie, când un schior care circula cu viteză ar fi ucis un salvamontist.

„Să nu uităm că acum o lună , din cauza uni astfel de bombardier , a decedat un salvamontist din Români”, susține utilizatorul.

„L-a secerat și i-a rupt ambele picioare”

Un alt comentariu la postare oferă o imagine mai amplă a schiorilor care circulă cu viteză pe pârtie. Un pasionat de munte povestește cum unul dintre prietenii săi și-a pierdut ambele picioare după ce a fost secerat de un „bombardier” care circula cu viteză pe pârtie.

„În zone cu schiori mulți, încetinesc și dau câte o geană în deal. Genul kamikaze sunt ușor de reperat. Dacă-s în față, nu-s probleme. Eu nu depășesc așa ceva. Las bombardierul să-și rupă capul. Dar după o oră deja i-am reperat pe toți, la vale sau la deal pe teleschi, și mă feresc. La Sinaia deja e mai complicat. Dar am un prieten care s-a oprit la marginea pârtiei să-și reașeze ochelarii pe cască și un bombardier l-a secerat și i-a rupt ambele picioare de la genunchi. Sincer, această întâmplare m-a motivat foarte mult să fiu foarte atent mai ales la schiorii din deal”

Iubitorii de adrenalină pe pârtie spun că iau toate măsurile de precauție atunci când vor să facă o coborâre în viteză. Aceștia sunt contraziși, însă, de cei care consideră că schiorii, pentru siguranța celorlalți, ar trebui să renunțe la astfel de practici.

„Și eu mă dau exorbitant de tare… dar la finalul programului sau în afara pârtiei…. Pe pârtie totuși ne asigurăm la stânga la dreapta și AVEM GRIJĂ de cei care coboară în fața noastră/sunt mai jos de noi, cei din spate au grijă de cei din față, de nenumărate ori am strigat la ei / am făcut chiar și urât adică am țipat, pentru faptul că au trecut peste schiuri, la 5 cm de mine, printre mine și alte persoane… – ei chiar răspunzând cu agresivitate înapoi sau cu “scuze” de parcă se rezolvă cu scuze totul… PRUDENȚĂ!” Răspunsul a venit imediat: „Te asiguri pe naiba, la viteza mare nu acum sa te mai asiguri. Eu ma dau cu placa, și voi schiorii sunteți foarte needucați”

