Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta luni planuri pentru creșterea investițiilor Uniunii Europene în Groenlanda și pentru consolidarea legăturilor politice cu teritoriul arctic danez.

Ursula von der Leyen a început, duminică, o vizită de două zile în Groenlanda, menită să transmită un mesaj de sprijin pentru autoritățile din Groenlanda și Danemarca. Acestea au respins ferm presiunile lui Trump de anexare a celei mai mari insule din lume, relatează Reuters, citată de Mediafax.

Șefa CE spune că pachetul de investiții va fi „substanțial”

Ca șefă a executivului Uniunii Europene, von der Leyen este așteptată să anunțe planuri de investiții în sectoare precum mineralele critice, comunicațiile prin satelit și energia regenerabilă în Groenlanda. Acest teritoriu semiautonom face parte din Regatul Danemarcei.

Duminică, la Nuuk, capitala Groenlandei, von der Leyen a declarat că pachetul va fi „substanțial”, fără să ofere alte detalii. Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, afirmă că țara sa dorește să dezvolte în continuare „prietenia apropiată și parteneriatul bun” cu UE.

Vizita șefei de la Bruxelles reflectă importanța geopolitică tot mai mare a Arcticii pentru marile puteri, precum Statele Unite, Rusia, China și UE, în condițiile în care topirea gheții deschide noi rute maritime și face mai accesibile bogățiile minerale ale regiunii.

„Peisajele spectaculoase și frumusețea naturală a Groenlandei vor rămâne mult timp în memoria mea. Dar la fel și urmele vizibile ale schimbărilor climatice asupra calotei glaciare”, a scris Ursula von der Leyen pe X.

„Pe măsură ce gheața se topește, o nouă realitate începe să prindă contur”, a adăugat aceasta.

Trump a pus ochii pe Groenlanda

Președintele american Donald Trump a creat în acest an o criză în relațiile dintre Statele Unite și Europa și tensiuni în NATO. Liderul de la Casa Albă a reiterat dorința sa ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, clamând că Danemarca, stat membru al NATO, nu este capabilă să apere teritoriul.

Oficialii europeni au subliniat că Groenlanda face parte din teritoriul acoperit de NATO și beneficiază de garanțiile de apărare colectivă ale Alianței. În plus, Statele Unite au deja dreptul de a-și extinde prezența militară pe insulă, în baza unui tratat în vigoare de mai multe decenii.

Tensiunile s-au redus după ce Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit la Davos, în ianuarie, ca Statele Unite, Danemarca și Groenlanda să înceapă negocieri pentru soluționarea divergențelor. NATO ar urma să își consolideze rolul în securitatea Arcticii. Discuțiile trilaterale nu au dus însă până acum la un acord.

Uniunea Europeană finanțează de mult timp proiecte în Groelanda

Danemarca este membră a Uniunii Europene, însă Groenlanda a părăsit blocul comunitar în 1985. Locuitorii săi sunt însă, în calitate de cetățeni danezi, și cetățeni ai Uniunii Europene.

Uniunea finanțează de mult timp proiecte în Groenlanda, mai ales acorduri privind drepturile de pescuit și sprijinirea sistemului de educație. Potrivit oficialilor de la Bruxelles, pachetul care urmează să fie anunțat de von der Leyen va viza atât o creștere semnificativă a finanțării, cât și extinderea domeniilor care vor beneficia de fonduri europene.