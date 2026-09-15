Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat marți comportamentul „iresponsabil și periculos” al Rusiei, după ce Danemarca s-a plâns că unul dintre elicopterele sale a fost ținta unor rachete rusești, iar un avion al NATO a fost nevoit să doboare o dronă în Lituania.

„Europa s-a trezit, încă o dată, în fața unui comportament iresponsabil și periculos al Rusiei”, a scris președinta Comisiei Europene pe X.

Ea a considerat că aceste incidente fac „parte dintr-o tendință mai amplă de agresiune și provocare din partea Rusiei față de Europa”.

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„O navă de război rusă a lansat rachete de semnalizare la o distanță periculoasă de un elicopter danez. O dronă a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei, fiind apoi distrusă de avioane de vânătoare ale NATO. Acestea nu sunt incidente izolate. Ele fac parte dintr-un model mai amplu de agresiune și provocare din partea Rusiei împotriva Europei, care ne pune la încercare pregătirea și hotărârea. Rusia va constata că hotărârea noastră devine din ce în ce mai puternică. Ne consolidăm capacitatea colectivă de descurajare și apărare, împreună cu NATO. Și intensificăm presiunea asupra Rusiei.“, a mai scris Ursula von der Leyen pe rețele de socializare.

Danemarca l-a convocat pe ambasadorul rus la Copenhaga după ce, pe 14 septembrie, o fregată a Moscovei a lansat două rachete de semnalizare către un elicopter danez. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen, comentând incidentul, a afirmat că Rusia și-a intensificat războiul hibrid împotriva Europei.

La rândul său, ambasadorul Rusiei la Copenhaga, Vladimir Barbin, a acuzat Danemarca că a provocat fregata rusă care a tras asupra unui elicopter danez.

Într-un comentariu scris, adresat postului de televiziune DR, Barbin a declarat că aceasta nu este prima dată când forțele armate daneze „au efectuat manevre periculoase în apropierea navelor de război rusești”.

„Încercările părții daneze de a justifica acțiunile provocatoare ale elicopterului față de fregata rusă ca fiind o «practică de rutină» ridică îngrijorări serioase cu privire la posibilele consecințe ale unei astfel de imprudențe.”

Reamintim, de asemenea, că în noaptea de luni spre marți, avioane de vânătoare ale NATO au doborât o dronă în spațiul aerian al Lituaniei. Este prima dată când o dronă este neutralizată de avioanele forțelor aliate direct în spațiul aerian lituanian.