USS Gerald USS Gerald R. FordR. Ford, cel mai mare portavion din lume, retras în Grecia pentru reparații după un incendiu care a durat 30 de ore

Mihai Tănase
18 mart. 2026, 10:05, Știri externe
USS Gerald R. Ford | Foto - Mediafax

USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume și o piesă centrală în operațiunile militare ale SUA și Israel împotriva Iranului, urmează să fie retras temporar pentru reparații. Nava, aflată pe mare de aproape nouă luni, ar urma să ajungă în insula Creta, după ce a fost afectată de un incendiu care a durat mai bine de 30 de ore.

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, va ajunge în Creta pentru reparații după un incendiu la bord. Nava, implicată în operațiunile SUA și Israel împotriva Iranului, a întâmpinat mai multe probleme, după un incendiu de peste 30 de ore izbucnit în timp ce se afla în misiune în războiul din Orientul Mijlociu, scrie Abs-cbn.com.

Retragerea temporară a portavionului ar putea crea un gol important în dispozitivul militar american din regiune, unde zecile de avioane de luptă de la bord au participat la atacuri împotriva Iranului. Potrivit unor surse citate de presa americană, USS Gerald R. Ford ar putea fi înlocuit de portavionul USS George H.W. Bush, aflat în pregătire pentru desfășurare.

Săptămâna trecută, un incendiu a izbucnit într-o spălătorie de la bord, incident care a rănit doi marinari și a provocat pagube semnificative.

„Au fost aproximativ 100 de paturi care au fost avariate semnificativ”, a declarat un oficial american din domeniul apărării.

Informații ulterioare arată că incendiul a fost mult mai grav decât s-a comunicat inițial, fiind nevoie de „peste 30 de ore pentru ca marinarii să stingă” flăcările. Zeci de membri ai echipajului ar fi fost afectați de inhalarea fumului, iar sute de marinari au fost nevoiți să doarmă în condiții improvizate.

Pe lângă incendiu, nava s-a confruntat și cu probleme tehnice persistente, inclusiv defecțiuni ale sistemului de toalete, cu blocaje frecvente și costuri ridicate de întreținere. Marina SUA a recunoscut aceste dificultăți, dar a susținut că situațiile sunt gestionate rapid de echipaj.

USS Gerald R. Ford, primul portavion din clasa Ford pus în serviciu de Trump

USS Gerald R. Ford este primul portavion din noua clasă Ford și a fost pus în serviciu de președintele Donald Trump în 2017. Nava, evaluată la aproximativ 13 miliarde de dolari, poate transporta peste 4.000 de militari și este propulsată de două reactoare nucleare.

După operațiuni în Caraibe, unde a fost implicată inclusiv în acțiuni împotriva traficului de droguri și în capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, portavionul a fost redirecționat spre Orientul Mijlociu.

Misiunea sa, care se apropie de zece luni, este una dintre cele mai lungi din ultimele decenii. Dacă va continua până în aprilie, nava ar putea depăși recordul de desfășurare stabilit după războiul din Vietnam.

Senatorul Mark Warner a criticat dur această prelungire, afirmând că „Ford şi echipajul său au fost împinşi la limită după aproape un an pe mare şi au plătit preţul pentru deciziile militare imprudente ale preşedintelui Donald Trump”.

Specialiștii avertizează că astfel de desfășurări extinse afectează atât echipajul, cât și capacitatea tehnică a navei.

„Și navele ajung să obosească”, a explicat John F. Kirby, precizând că performanța maximă nu poate fi menținută pe termen lung în astfel de condiții.

Sursa video – X/@MarioNawfal

