Prima pagină » Știri externe » Nicolas Maduro împlinește 63 de ani și dansează rumba, în timp ce SUA lansează „o nouă fază de operațiuni sub acoperire” în Venezuela

Nicolas Maduro împlinește 63 de ani și dansează rumba, în timp ce SUA lansează „o nouă fază de operațiuni sub acoperire” în Venezuela

24 nov. 2025, 00:45, Știri externe
Nicolas Maduro împlinește 63 de ani și dansează rumba, în timp ce SUA lansează „o nouă fază de operațiuni sub acoperire” în Venezuela
Nicolas Maduro - Foto: Profimedia images

Nicolas Maduro își aniversează azi ziua de naștere. Liderul de la Caracas, aflat la conducerea țării din 2013, împlinește 63 de ani.  

Încercând să sfideze Statele Unite, Maduro a chemat sute de studenți în fața Palatului Miraflores.

„E vineri, şi ce se întâmplă vinerea? Ce facem astăzi? Într-o Venezuela paşnică, vineri seara înseamnă rumba totală, rumba, rumba, rumba! E vineri, şi eu voi dansa rumba! Şi nimeni nu mă va opri! Muzica!”, a spus Nicolas Maduro vineri.

Între timp, Statele Unite se pregătesc să lanseze o nouă fază în următoarele zile, susțin oficiali anonimi pentru Reuters.

Doi dintre oficiali SUA au spus că administrația Trump pregătește operațiuni sub acoperire.

„Președintele Trump este pregătit să folosească toate elementele puterii americane pentru a opri avalanșa drogurilor în țara noastră și pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției”, a declarat oficialul sub anonimat.

Președintele Venezuelei, care își sărbătorește cea de-a 63-a aniversare, a apărut sâmbătă seară la teatrul principal din Caracas pentru premiera unui serial de televiziune bazat pe viața sa.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: MADURO se declară pregătit să discute „față în față” cu Trump

Citește și

LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
EXTERNE Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an
21:15
Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an
FLASH NEWS Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian
19:17
Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian
EXTERNE Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei
19:11
Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu
GALERIE FOTO Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
22:40
Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
ACTUALITATE Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
22:05
Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
FLASH NEWS Bolojan amenință: „Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine”
21:46
Bolojan amenință: „Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine”
FLASH NEWS Olguța Vasilescu, despre reforma administrației: „PSD nu blochează reforma, dar să fie făcută cu cap”
21:34
Olguța Vasilescu, despre reforma administrației: „PSD nu blochează reforma, dar să fie făcută cu cap”
FLASH NEWS Dezvăluiri din coaliție. Olguța Vasilescu, despre neînțelegerile cu premierul: „Bolojan probabil este obișnuit ca la Oradea – nimeni nu comentează”
21:14
Dezvăluiri din coaliție. Olguța Vasilescu, despre neînțelegerile cu premierul: „Bolojan probabil este obișnuit ca la Oradea – nimeni nu comentează”
ULTIMA ORĂ PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare”
20:35
PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare”