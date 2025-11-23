Nicolas Maduro împlinește 63 de ani și dansează rumba, în timp ce SUA lansează „o nouă fază de operațiuni sub acoperire” în Venezuela

Nicolas Maduro își aniversează azi ziua de naștere. Liderul de la Caracas, aflat la conducerea țării din 2013, împlinește 63 de ani.

Încercând să sfideze Statele Unite, Maduro a chemat sute de studenți în fața Palatului Miraflores.

„E vineri, şi ce se întâmplă vinerea? Ce facem astăzi? Într-o Venezuela paşnică, vineri seara înseamnă rumba totală, rumba, rumba, rumba! E vineri, şi eu voi dansa rumba! Şi nimeni nu mă va opri! Muzica!”, a spus Nicolas Maduro vineri.

Între timp, Statele Unite se pregătesc să lanseze o nouă fază în următoarele zile, susțin oficiali anonimi pentru Reuters.

Doi dintre oficiali SUA au spus că administrația Trump pregătește operațiuni sub acoperire.

„Președintele Trump este pregătit să folosească toate elementele puterii americane pentru a opri avalanșa drogurilor în țara noastră și pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției”, a declarat oficialul sub anonimat.

Președintele Venezuelei, care își sărbătorește cea de-a 63-a aniversare, a apărut sâmbătă seară la teatrul principal din Caracas pentru premiera unui serial de televiziune bazat pe viața sa.

