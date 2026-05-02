Accident între un autobuz STB și un tramvai în București. Un pasager a fost rănit

Un accident între un autobuz STB și un tramvai a avut loc, în această dimineață, în București. Un bărbat a fost rănit.

În această dimineață, în zona Piața Sudului din Capitală, a avut loc un accident între un autobuz STB și un tramvai. În urma accidentului, o persoană a fost rănită.

Din primele informații, se pare că un bărbat de 57 de ani conducea un autobuz pe șos. Olteniței, dinspre șos. Berceni către Bd. Constantin Brâncoveanu, iar în momentul în care a ajuns la intersecția cu Calea Văcărești a intrat în coliziune cu un tramvai condus de o femeie de 47 de ani.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicând valoarea zero. În urma accidentului rutier, un pasager aflat în tramvai a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere pentru stabilirea împrejurărilor și condițiilor în care s-a produs accidentul.

