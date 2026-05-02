Ion Cristoiu: O noutate postdecembristă: Contraofensiva perdantului Ilie Bolojan

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție situația guvernului Bolojan.

„Marți e programată dezbaterea și votarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan în Parlament. Ca istoric care urmărit, comentat multe moțiuni și moțiuni de cenzură din istoria post-decembristă, până la un punct e o realitate care se repetă. Din 1990 până acum, ori de câte ori a fost programată o moține de cenzură, știrile care au conturat atmosfera dinaintea votului s-au referit fie la șansele ca moțiunea de cenzură treacă, fie în cele mai multe rânduri la aranjamente care se fac în culise. Adică partidul aflat sau echipa de la guvernare încearcă prin instrumente tipii românești, pe primul rând fiind promisiunile, angajamentele să obțină voturi împotriva moțiunii”, a spus Ion Cristoiu.

„În cazul moțiunilor o noutate, deci am zis că până la un punct e aceeași atmosferă, o reprezintă numărul însemnat de semnături pe moțiunea de cenzură, cu vreo 20 peste numărul cerut de… căderea guvernului. Din acest punct de vedere, matematic, guvernul e căzut, deoarece e greu de presupus că echipa Bolojan, oricâți bani o avea, oricâtă influență și mai ales oricâtă parte din sistem ar avea de partea sa, ar putea să reducă numărul, adică să facă pe… 30 din cei care au semnat să nu voteze”, a continuat publicistul.