Ucrainean căzut de la etajul 5 într-un complex rezidențial din Rahova. Victima, transportată de urgență la spital

Un bărbat de origine ucraineană a căzut de la etajul 5 al unui apartament dintr-un complex rezidențial din Rahova. Potrivit primelor informații, acesta ar fi fost găsit în viață și preluat rapid de echipajele de intervenție.

Ucrainean căzut de la etajul 5 într-un complex rezidențial din Rahova

Potrivit martorilor, în apartament s-ar fi aflat mai multe persoane în momentul incidentului, care dormeau, iar bărbatul s-ar fi ridicat și s-ar fi dus singur către fereastră. Circumstanțele exacte în care a avut loc căderea nu sunt, deocamdată, confirmate oficial.

O persoană aflată în apropiere a relatat că a auzit inițial o alarmă de mașină, urmată de strigăte. Există suspiciunea că bărbatul ar fi căzut mai întâi pe un autoturism parcat, ceea ce ar fi putut diminua impactul cu solul.

„S-au auzit tipete după impact. Probabil atunci l-au văzut oamenii”, a spus un martor.

Intervenție rapidă a autorităților

La scurt timp după incident, două echipaje de poliție au ajuns la fața locului, urmate de un echipaj medical. Intervenția rapidă a fost esențială, în condițiile în care victima ar fi pierdut o cantitate semnificativă de sânge. Bărbatul a fost stabilizat și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul, inclusiv dacă este vorba despre o tentativă de suicid sau un accident. Deocamdată, starea victimei nu a fost comunicată oficial.

