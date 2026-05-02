Continuă ping pongul mesajelor politice dintre cabinetul Ilie Bolojan şi Parlament, iar politicienii se află acum la faza de creaţie.

Vicepremierul Oana Gheorghiu continuă să primească răspunsuri şi reacţii de tot felul de la parlamentarii cărora aceasta le-a trimis mailuri prin care le cerea să nu voteze motiunea împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

„Doresc să îmi cer scuze public față de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permițându-mi aroganța de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid”, a scris aceasta vineri seara, pe facebook.

Unii dintre iniţiatorii moţiunii, parlamentarii de la PACE, i-au compus chiar şi o poezie premierului, ca răspuns la scuzele ironice ale acesteia referitoare la mesajele transmise.

„Răspuns pentru vicepremierul Oana Gheorghiu: Noaptea ca hoţii Un vicepremier pizmaş descoperi la ceas de noapte Că ţara nu e ONG şi că a vinde tot nu poate Că-i stau în cale nişte-aleşi de care nu a vrut să ştie Dar uite că acum e musai să le trimită-o poezie. Aşa că brava eroină ce vrea să scape de vrăjmaşi, Şi ţara să o vândă ieftin, să-i exileze pe pălmaşi, Trimise un răvaş de suflet slujbaşilor din Parlament Să nu o zboare-acum din scaun, și-o să le dea un stimulent. Că la Palat e jale mare și multe miliarde-n joc, Așa că bine-ar fi de-ar sta și-aleșii ăștia-un pic pe loc, Să plece-n lumea largă-averea în alte mâini mai pricepute, Că voi românii n-aveți treabă și nu vă trebuie griji multe. Așa grăi preafericita către alesul ei popor, Dar lumea-i proastă, nu-nțelege c-a vinde este mai ușor Decât să ai, să crești și să mai lași și-n viitor Să mai trăiască și copiii-acestui umilit popor. Și-acum e supărare multă pe-acești țărani needucați Ce nu pricep că e mai bine să-i facă pe străini bogați Și nu acceptă soarta cruntă emisă ferm de la Palat: Voi ciocul mic și stați în case, că șefii știu ce au dictat!”

Senatorul Clement Sava, acela care a compus versurile, a luat drept şablon ritmul, rima şi firul epic al poeziei lui Ştefan Augustin Doinaş, „Mistreţul cu colţi de argint”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

