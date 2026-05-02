Oana Țoiu, despre implicarea României în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite: „Suntem într-un moment sensibil”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a vorbit, în cadrul emisiunii „Lumea diplomatică” de pe TVR Info, despre implicarea României în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și mizele Summit-ului B9, care va avea loc la București, pe 13 mai.

Oana Țoiu a a subliniat importanța menținerii și consolidării relației transatlantice, în contextul în care Europa își crește investițiile în domeniul apărării. De asemenea, ministrul a evidențiat faptul că ne aflăm într-o perioadă sensibilă, relația dintre Uniunea Europeană fiind într-un moment complicat în ccea ce privește parteneriatul transatlantic, conform TVR Info.

„Suntem într-un moment sensibil”

„Vorbim despre necesitatea păstrării și întăririi relației transatlantice, chiar și într-un context în care Europa își crește propria investiție în apărare. Acesta este un mesaj foarte important, pentru că atât România, cât și Polonia sunt două țări profund pro-europene și, în același timp, profund angajate în parteneriatul transatlantic, tocmai pentru că ne aflăm într-un moment sensibil, în care Statele Unite ale Americii au și perspective critice sau șovăielnice față de viitorul NATO.

Suntem într-un moment sensibil în care și relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii este, poate, într-unul dintre cele mai complicate momente ale parteneriatului transatlantic, iar noi considerăm că rolul nostru, al României, împreună cu Polonia și cu alte țări din UE percepute ca parteneri de încredere în relația transatlantică, este să diminuăm aceste diferențe”, a afirmat Oana Țoiu.

Totodată, Oana Țoiu, a menționat că summitul NATO din luna iulie, care ar putea avea loc la Ankara, va pune un accent important pe dezvoltarea industriei de apărare.

„Cu siguranță, ne aflăm într-un moment în care felul în care Statele Unite privesc NATO este diferit față de cel cu care ne-am obișnuit în ultimii ani. Summitul NATO, probabil organizat la Ankara, va avea o componentă mai puternică privind industria de apărare”, a adăugat Oana Țoiu.

Oana Țoiu atacă PSD în plină criză politică și dă vina pe social-democrați pentru problemele din economie

Oana Țoiu anunță declasificarea alegerilor din 1990: „Declasificăm peste 5.000 de dosare diplomatice din primii ani de tranziție din arhivele MAE”