Valul de protestatari a provocat o criză politică în NEPAL. Care au fost cele mai tensionate momente ale REVOLUȚIEI

Tensiunile politice au cuprins Nepalul, care s-a aflat sub o stare de asediu națională, cu trupe patrulând capitala Kathmandu, după ce protestele au lăsat clădiri guvernamentale în ruine și l-au forțat pe premier să demisioneze.

Manifestanții, care nu au un singur lider, se descriu ca fiind vocea Generației Z din Nepal, au fost înfuriați de corupție, șomaj și inegalitate socială. Mișcarea a început pe rețelele de socializare, lansând acuzații la adresa copiilor elitei politice, pe care protestatarii îi numeau „nepokids”.

Totuși, apogeul acestei mișcări a venit odată cu interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare. Săptămâna trecută, autoritățile nepaleze au interzis 26 de platforme de socializare, inclusiv Whatsapp, Facebook, Instagram și WeChat.

Confruntările protestatarilor cu forțele de ordine

Tensiunile au escaladat rapid. Protestele au început luni în Kathmandu și în alte zone ale țării, intensificându-se rapid. În capitală, protestatarii au acuzat poliția că a deschis focul asupra mulțimii de tineri care se îndrepta spre complexul Parlamentului. Peste 400 de persoane, inclusiv personal al forțelor de ordine, au fost spitalizate, luni.

După o zi de confruntări mortale, Guvernul a abrogat, marți, interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare, dar nu a reușit să atenueze tensiunile.

Evacuarea premierului nepalez cu elicopterul, un moment istoric

Demisia premierului Oli, care a avut loc marți, a venit după ce o serie de alți oficiali au demisionat din cauza răspunsului Guvernului la proteste. Premierul a fost evacuat cu un elicopter. Ministrul de Interne, Ramesh Lekhak, a demisionat în urma violențelor, iar miniștrii Agriculturii și Sănătății au demisionat o zi mai târziu.

La câteva ore după demisia lui Oli, armata nepaleză a făcut apel la găsirea unei soluții pașnice pentru soluționarea conflictului.

Ciocniri violente între protestatari și oficialii statului

Totuși, protestatarii au continuat să aibă confruntări directe cu oficialii statului, inclusiv cu ministrul nepalez de Finanțe, care a fost surprins în timpul unei ciocniri violente.

Președintele Nepalului, Ramchandra Paudel, i-a îndemnat pe tineri să „coopereze pentru o soluție pașnică”, cerându-le să „vină să discute”, potrivit CNN.

Cine ar putea prelua funcția de lider interimar

Armata nepaleză a reluat, joi, discuțiile cu protestatarii pentru a conveni asupra desemnării unui lideri interimar, după ce demonstrațiile au ucis 30 de persoane și l-au forțat pe premier să demisioneze.

Fosta președintă a Curții Supreme, Sushila Karki, care a fost prima femeie din Nepal numită în această funcție în 2016, este favorită pentru funcția de lider interimar.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară