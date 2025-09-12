Prima pagină » Știri externe » Valul de protestatari a provocat o criză politică în NEPAL. Care au fost cele mai tensionate momente ale REVOLUȚIEI

Valul de protestatari a provocat o criză politică în NEPAL. Care au fost cele mai tensionate momente ale REVOLUȚIEI

12 sept. 2025, 10:18, Știri externe
Valul de protestatari a provocat o criză politică în NEPAL. Care au fost cele mai tensionate momente ale REVOLUȚIEI

Tensiunile politice au cuprins Nepalul, care s-a aflat sub o stare de asediu națională, cu trupe patrulând capitala Kathmandu, după ce protestele au lăsat clădiri guvernamentale în ruine și l-au forțat pe premier să demisioneze.

Manifestanții, care nu au un singur lider, se descriu ca fiind vocea Generației Z din Nepal, au fost înfuriați de corupție, șomaj și inegalitate socială. Mișcarea a început pe rețelele de socializare, lansând acuzații la adresa copiilor elitei politice, pe care protestatarii îi numeau „nepokids”.

Totuși, apogeul acestei mișcări a venit odată cu interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare. Săptămâna trecută, autoritățile nepaleze au interzis 26 de platforme de socializare, inclusiv Whatsapp, Facebook, Instagram și WeChat.

Confruntările protestatarilor cu forțele de ordine

Tensiunile au escaladat rapid. Protestele au început luni în Kathmandu și în alte zone ale țării, intensificându-se rapid. În capitală, protestatarii au acuzat poliția că a deschis focul asupra mulțimii de tineri care se îndrepta spre complexul Parlamentului.  Peste 400 de persoane, inclusiv personal al forțelor de ordine, au fost spitalizate, luni.

După o zi de confruntări mortale, Guvernul a abrogat, marți, interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare, dar nu a reușit să atenueze tensiunile.

Evacuarea premierului nepalez cu elicopterul, un moment istoric

Demisia premierului Oli, care a avut loc marți, a venit după ce o serie de alți oficiali au demisionat din cauza răspunsului Guvernului la proteste. Premierul a fost evacuat cu un elicopter. Ministrul de Interne, Ramesh Lekhak, a demisionat în urma violențelor, iar miniștrii Agriculturii și Sănătății au demisionat o zi mai târziu.

La câteva ore după demisia lui Oli, armata nepaleză a făcut apel la găsirea unei soluții pașnice pentru soluționarea conflictului.

Ciocniri violente între protestatari și oficialii statului

Totuși, protestatarii au continuat să aibă confruntări directe cu oficialii statului, inclusiv cu ministrul nepalez de Finanțe, care a fost surprins în timpul unei ciocniri violente.

Președintele Nepalului, Ramchandra Paudel, i-a îndemnat pe tineri să „coopereze pentru o soluție pașnică”, cerându-le să „vină să discute”, potrivit CNN.

Cine ar putea prelua funcția de lider interimar

Armata nepaleză a reluat, joi, discuțiile cu protestatarii pentru a conveni asupra desemnării unui lideri interimar, după ce demonstrațiile au ucis 30 de persoane și l-au forțat pe premier să demisioneze.

Fosta președintă a Curții Supreme, Sushila Karki, care a fost prima femeie din Nepal numită în această funcție în 2016, este favorită pentru funcția de lider interimar.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară

Citește și

EXTERNE POLONIA închide granița cu Belarusul, pe fondul desfășurării exercițiilor militare Zapad coordonate de Rusia/ Moscova contestă decizia Varșoviei
12:49
POLONIA închide granița cu Belarusul, pe fondul desfășurării exercițiilor militare Zapad coordonate de Rusia/ Moscova contestă decizia Varșoviei
EXTERNE Ambasadorul rus în FRANȚA va fi convocat la Ministerul de Externe/ Parisul este pregătit să respingă presiunile exercitate de Moscova
11:45
Ambasadorul rus în FRANȚA va fi convocat la Ministerul de Externe/ Parisul este pregătit să respingă presiunile exercitate de Moscova
EXTERNE RUSIA și Belarus desfășoară exerciții militare comune/ Țările NATO își intensifică măsurile de securitate, pe fondul tensiunilor cu Moscova
11:00
RUSIA și Belarus desfășoară exerciții militare comune/ Țările NATO își intensifică măsurile de securitate, pe fondul tensiunilor cu Moscova
VIDEO Parlamentul European a RESPINS cererea de a ține un moment de reculegere în plen pentru Charlie Kirk
10:35
Parlamentul European a RESPINS cererea de a ține un moment de reculegere în plen pentru Charlie Kirk
EXTERNE Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
10:01
Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
EXTERNE Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
09:30
Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
Mediafax
O femeie a încercat să intre in clădirea Parlamentului având 6 cuțite asupra ei. Reacția AUR, partidul care a făcut invitația
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Mediafax
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
Reacția tulburătoare a iubitului Irynei, ucraineanca de 23 de ani care a fugit de război, dar a murit în SUA 
Digi24
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
Cancan.ro
BREAKING | FBI a găsit arma cu care Charlie Kirk a fost ucis! Au imagini video cu atacatorul, precum și alte dovezi extrem de importante
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Momentul în care presupusul asasin al lui Charlie Kirk coboară de pe acoperișul unei clădiri din campusul universității
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | România renunță la cele 400 de radare fixe? Motivul care a dus la blocarea proiectului
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
Angajații din școlile și grădinițele private, salarii mai mici decât bugetarii
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
RadioImpuls
Cel mai bun prieten al lui Diogo Jota, prima reacție după speculațiile apărute în presă conform cărora ar avea o relație cu văduva fotbalistului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Inflamația din timpul sarcinii poate predispune copilul la anxietate
ACTUALITATE Greșeala pe care o faci atunci când cumperi ulei de măsline din supermarket. Ce trebuie să scrie pe etichetă, pentru a nu fi păcălit
12:55
Greșeala pe care o faci atunci când cumperi ulei de măsline din supermarket. Ce trebuie să scrie pe etichetă, pentru a nu fi păcălit
ULTIMA ORĂ Ne apărăm de războiul hibrid cu firme mufate la ministrul de interne, Cătălin Predoiu. Cum explică SRI achiziția de milioane și legăturile politice
12:24
Ne apărăm de războiul hibrid cu firme mufate la ministrul de interne, Cătălin Predoiu. Cum explică SRI achiziția de milioane și legăturile politice
ACTUALITATE Lista medicamentelor compensate se mărește. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Majoritatea sunt în zona de oncologie”
12:08
Lista medicamentelor compensate se mărește. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Majoritatea sunt în zona de oncologie”
VIDEO Două eleve din Tulcea, filmate în timp ce se BAT lângă liceu. Colegii au încurajat violențele
11:51
Două eleve din Tulcea, filmate în timp ce se BAT lângă liceu. Colegii au încurajat violențele
ACTUALITATE Cum să decojești roșii rapid și eficient. Trucul genial care nu îți pune răbdarea la încercare
11:44
Cum să decojești roșii rapid și eficient. Trucul genial care nu îți pune răbdarea la încercare
SPORT Naționala de VOLEI „tricoloră” debutează la Campionatul Mondial. 43 de ani în așteptarea acestui meci
11:34
Naționala de VOLEI „tricoloră” debutează la Campionatul Mondial. 43 de ani în așteptarea acestui meci