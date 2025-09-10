Prima pagină » Știri externe » Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară

Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară

Andrei Văcaru
10 sept. 2025, 14:25, Știri externe
Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară
Este haos în Nepal, după ce premierul KP Sharma Oli a demisionat în urma indignării publice provocată de uciderea a 22 de persoane în ciocnirile dintre Poliție și protestatari în cadrul manifestațiilor antiguvernamentale din ultimele zile.

Guvernul a transmis că acesta a demisionat pentru a deschide calea către o soluție constituțională la protestele masive declanșate de tineri după ce autoritățile au decis să interzică accesul la rețelele sociale. Protestele au devenit violente, luni, când mii de oameni, mulți identificându-se drept membri ai Generației Z, au ieșit pe străzile din capitala Kathmandu, amintește BBC.

Este estimat că în jur de 200 de persoane au fost rănite în ciocnirile cu Poliția, care a folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe reale în timp ce protestatarii escaladau zidurile Parlamentului și ale altor clădiri oficiale.

Protestele au continuat marți, manifestanții dând foc clădirii Parlamentului, sediului Partidului Congresului Nepalez și casei fostului prim-ministru Sher Bahadur Deuba. Casele altor politicieni au fost, de asemenea, vandalizate. Dar cum s-a ajuns, de fapt, aici?

Cum a început revoluția din Nepal

Rețelele de socializare reprezintă o parte importantă a vieții nepalezilor, arată sursa citată. Într-adevăr, țara are una dintre cele mai mari rate de utilizare pe cap de locuitor din Asia de Sud. Demonstrațiile au fost declanșate de decizia Guvernului de săptămâna trecută de a interzice 26 de platforme de socializare, inclusiv WhatsApp, Instagram și Facebook, pentru nerespectarea termenului-limită de înregistrare la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Nepal.

Criticii au acuzat Guvernul că dorește înăbușirea campaniilor anticorupție prin intermediul interdicției, care a fost abrogată luni seară. Deși interdicția a fost un catalizator pentru tulburările actuale, protestatarii canalizează și o nemulțumire mai profundă față de autoritățile țării.

Imagini postate pe rețelele sociale cu copiii politicienilor îmbrăcați în haine de firmă și la volanul unor mașini de lux, în contextul în care Nepalul se confruntă cu o rată uriașă a sărăciei au stârnit furia cetățenilor, care au decis să iasă în stradă.

Demonstrațiile care au urmat au devenit violente în Kathmandu și în alte câteva orașe din Nepal, 19 protestatari murind în ciocniri cu Poliția, luni. Ministrul nepalez al Comunicațiilor, Prithvi Subba, a declarat că Poliția a fost nevoită să folosească forța, inclusiv tunuri cu apă, bastoane și gloanțe de cauciuc. Unii protestatari au reușit să treacă de perimetrul clădirii Parlamentului din Kathmandu, determinând Poliția să impună stare de asediu în jurul principalelor clădiri guvernamentale și să întărească securitatea la nivelul capitalei.

Marți, protestatarii au dat foc Parlamentului din capitala Kathmandu, iar mai multe clădiri publice și case ale unor politicieni au fost atacate în întreaga țară.

Cel puțin trei persoane au murit marți, ridicând numărul total al morților la cel puțin 22 de la începutul protestelor. Poliția a anunțat că mai mulți ofițeri au fost, de asemenea, răniți, iar numărul victimelor ar putea să crească.

Cine protestează?

Organizate pe rețelele de socializare și conduse de tineri, aceste proteste sunt diferite de oricare altele organizate până acum în Nepal. Manifestanții se identifică drept Generația Z, iar termenul a devenit un simbol al mișcării.

Deși nu a existat o organizare oficială și o conducere clară a mișcării, o serie de colective de tineri au apărut ca o forță mobilizatoare, lansând apeluri la acțiune și distribuind informații despre proteste în mediul online.

Studenții de la colegii și universități din orașele mari ale Nepalului, precum Kathmandu, Pokhara și Itahari, au fost invitați să se alăture protestelor în uniforme, cu cărțile în mână, în timp ce videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare îi arată chiar și pe elevi participând la marșuri.

Cele două reveindicări principale ale lor au fost clare: ridicarea de către Guvern a interdicției privind rețelele de socializare, ceea ce s-a întâmplat deja, și încetarea de către oficiali a ceea ce protestatarii numesc „practici corupte”.

Protestatarii, mulți dintre ei studenți, au asociat blocarea rețelelor de socializare cu restrângerea libertății de exprimare și au considerat-o o încercare de acoperire a faptelor de corupție, mai notează BBC.

Sursa foto: Profimedia

