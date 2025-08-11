Prima pagină » Știri externe » VANCE: Pacea în Ucraina nu va mulțumi niciuna dintre părțile beligerante

11 aug. 2025, 19:50, Știri externe
Vicepreședintele american JD Vance consideră că o înțelegere între Rusia și Ucraina este puțin probabil să satisfacă pe deplin părțile angrenate în negociere.

Statele Unite vor să medieze pacea dintre Ucraina și Rusia, însă resentimentele puternice dintre cele două state beligerante stau în calea unei soluții mulțumitoare pentru fiecare dintre părți.

„Pacea dintre Ucraina și Rusia nu va face pe nimeni foarte fericit. Atât rușii, cât și ucrainenii, vor fi dezamăgiți de ea. Ucrainenii vor pământurile ocupate, rușii au pretenții teritoriale, și nimeni nu este dispus să facă o concesie. Cine cedează primul, acela va fi nemulțumit mai tare”, a declarat Vance, potrivit Reuters.

Anterior, președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 15 august în Alaska pentru a negocia condițiile de încetare a războiului din Ucraina.

Trump susține că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord, însă Kievul nu este dispus să cedeze din teritoriul statului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat că țara sa nu are cum să fie completă fără zonele invadate de ruși.

„Ucrainenii nu își vor dona pământul ocupanților”, a precizat Zelenski.

