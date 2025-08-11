JD Vance anunță repoziționarea SUA în privința războiului din Ucraina: nu mai finanțează Kievul, dar statele europene pot cumpăra arme din America

Într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News, vicepreședintele american JD Vance a anunțat repoziționarea SUA în ceea ce privește războiul din Ucraina. Concret, Donald Trump a decis să retragă sprijinul financiar pentru susținerea Kievului, însă armele americane vor putea fi livrate în continuare pe front.

Cum? Simplu: aliații europeni sunt bineveniți să cumpere din SUA arme pentru Ucraina!

„Am terminat cu finanțarea afacerii de război Ucraina”

„Cred că președintele Trump, și cu certitudine America, noi am terminat cu finanțarea afacerii de război Ucraina! Vrem să încheiem acest lucru printr-o soluționare pașnică. Vrem să oprim vărsarea de sânge”, a spus JD Vance în acest interviu.

Între timp, în SUA se fac pregătiri intense pentru întâlnirea care va avea loc vineri, 15 august, în Alaska între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump.

„Cred că americanii s-au săturat să-și trimită banii, dolarii lor din taxe, în acest conflict. Dar, dacă europenii doresc să se implice mai mult și să cumpere arme americane, suntem de acord cu asta, însă noi nu vom mai finanța ajutorul militar pentru Ucraina”, a adăugat JD Vance.

El a reafirmat poziția președintelui Trump, conform căruia europenii sunt responsabili pentru războiul care se desfășoară pe continentul lor.

Ce presupune mecanismul PURL

În iulie, liderul de la Casa Albă a anunțat un plan prin care state membre NATO vor cumpăra din SUA echipamente militare pe care apoi le vor transfera Kievului. De asemenea, Trump le-a cerut aliaților din NATO să doneze Ucrainei din armele pe care le au, iar apoi să le vândă arme americane pentru a le înlocui pe cele oferite Kievului, astfel încât efortul financiar pentru ajutorul militar oferit Ucrainei să fie suportat de europeni.

Acest plan a fost, deja, lansat, odată cu primele finanțări oferite de Olanda, Suedia, Norvegia și Danemarca.

Noul mecanism este axat pe aprovizionarea Kievului cu arme americane din „Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina”, cunoscută sub acronimul PURL, iar ajutoarele militare oferite astfel sunt împărțite în tranșe de aproximativ 500 de milioane de dolari.

