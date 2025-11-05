Prima pagină » Știri externe » Vaticanul decide: doar Iisus a salvat omenirea, nu și Fecioara Maria. Și pune capăt unei dezbateri de zeci de ani

Vaticanul decide: doar Iisus a salvat omenirea, nu și Fecioara Maria. Și pune capăt unei dezbateri de zeci de ani

06 nov. 2025, 01:04, Știri externe
Vaticanul decide: doar Iisus a salvat omenirea, nu și Fecioara Maria. Și pune capăt unei dezbateri de zeci de ani
„La Pietà” de Michelangelo, aflată în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, este o sculptură renascentistă de o expresivitate profundă, care o înfățișează pe Fecioara Maria ținând în brațe trupul neînsuflețit al lui Iisus după crucificare.

Un decret al biroului doctrinar al Vaticanului, aprobat de suverranul pontif, susține că numai Iisus Cristos a salvat omenirea de focurile iadului și, prin urmare, catolicii nu trebuie să o numească pe Fecioara Maria „co-mântuitoare”, punând capăt unei dezbateri de lungă durată între experții bisericii care i-a divizat chiar și pe papi.

Papa Leon le-a cerut catolicilor să respingă cultul exagerat dedicat  Madonei, adesea propagat pe rețelele de socializare. Biserica Romano-Catolică respinge „aparițiile miraculoase” , „statuile plângătoare”  și „autoproclamați profeți”.

Și regretatul Papă Francisc a fost vehement împotriva numirii Fecioarei Maria drept „co-mântuitoare”, spunând în 2019 că este o „nebunie” pentru că „nu a vrut niciodată să ia nimic pentru ea de la Fiul ei”. Și papii Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea s-au  opus acordării titlului, potrivit The Guardian.

Numai Cristos a mântuit lumea

În noua notă doctrinară se afirmă clar: mântuirea aparține doar lui Hristos. Orice alte interpretări „creează confuzie”. Titlul de „co-mântuitoare” a început să fie folosit încă din secolul al XV-lea, iar apoi a devenit un „măr al discordiei” în cadrul Bisericii Catolice.

Totuși, rolul Fecioarei Maria de „Născătoare de Dumnezeu” nu este anulat: Vaticanul subliniază că, dând Naștere lui Iisus, ea „a deschis porțile mântuirii” și rămâne venerată ca intermediară între Dumnezeu și oameni. Dar nu ca egală cu Hristos în lucrarea mântuirii. Un punct final ferm în disputa teologică care a durat jumătate de mileniu.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Vizită la Vatican, la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea: Regulile de respectat și prețurile pe care orice turist trebuie să le cunoască

Citește și

EXTERNE Donald Trump: „Am câștigat războaie, încă le mai câștigăm. Îi bombardăm la greu, îi ocupăm și ne retragem. Nici noi nu știm de ce facem asta”
22:32
Donald Trump: „Am câștigat războaie, încă le mai câștigăm. Îi bombardăm la greu, îi ocupăm și ne retragem. Nici noi nu știm de ce facem asta”
EXTERNE Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale”
22:09
Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale”
EXTERNE Serbia polarizată: Susținătorii lui Vucic protestează în tandem cu studenții care cer judecarea celor responsabili pentru tragedia de la Nova Sad
20:55
Serbia polarizată: Susținătorii lui Vucic protestează în tandem cu studenții care cer judecarea celor responsabili pentru tragedia de la Nova Sad
VIDEO Incendiu devastator într-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut
20:05
Incendiu devastator într-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut
EXTERNE Statele Unite trec prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați
19:47
Statele Unite trec prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați
EXTERNE 🚨 Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme
18:53
🚨 Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme
Mediafax
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine e inamic”
Mediafax
Planul lui Daniel David: Ce se întâmplă cu BURSELE studenților
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Testele care verifică siguranța și eficacitatea Inteligenței Artificiale, profund eronate
EXTERNE Angelinei Jolie i s-a furat șoferul în Ucraina. Fost emisar al ONU pentru refugiaţi, ilustrabila a pozat pentru copii
23:28
Angelinei Jolie i s-a furat șoferul în Ucraina. Fost emisar al ONU pentru refugiaţi, ilustrabila a pozat pentru copii
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Nicușor Dan a cerut al doilea MANDAT să își ducă proiectele la sfârșit, apoi a plecat”
23:19
Gigi Nețoiu: „Nicușor Dan a cerut al doilea MANDAT să își ducă proiectele la sfârșit, apoi a plecat”
VIDEO Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei
23:08
Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal”
23:00
Gigi Nețoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal”
VIDEO Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie
22:46
Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți”
22:30
Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți”