Vaticanul decide: doar Iisus a salvat omenirea, nu și Fecioara Maria. Și pune capăt unei dezbateri de zeci de ani

Un decret al biroului doctrinar al Vaticanului, aprobat de suverranul pontif, susține că numai Iisus Cristos a salvat omenirea de focurile iadului și, prin urmare, catolicii nu trebuie să o numească pe Fecioara Maria „co-mântuitoare”, punând capăt unei dezbateri de lungă durată între experții bisericii care i-a divizat chiar și pe papi.

Papa Leon le-a cerut catolicilor să respingă cultul exagerat dedicat Madonei, adesea propagat pe rețelele de socializare. Biserica Romano-Catolică respinge „aparițiile miraculoase” , „statuile plângătoare” și „autoproclamați profeți”.

Și regretatul Papă Francisc a fost vehement împotriva numirii Fecioarei Maria drept „co-mântuitoare”, spunând în 2019 că este o „nebunie” pentru că „nu a vrut niciodată să ia nimic pentru ea de la Fiul ei”. Și papii Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea s-au opus acordării titlului, potrivit The Guardian.

Numai Cristos a mântuit lumea

În noua notă doctrinară se afirmă clar: mântuirea aparține doar lui Hristos. Orice alte interpretări „creează confuzie”. Titlul de „co-mântuitoare” a început să fie folosit încă din secolul al XV-lea, iar apoi a devenit un „măr al discordiei” în cadrul Bisericii Catolice.

Totuși, rolul Fecioarei Maria de „Născătoare de Dumnezeu” nu este anulat: Vaticanul subliniază că, dând Naștere lui Iisus, ea „a deschis porțile mântuirii” și rămâne venerată ca intermediară între Dumnezeu și oameni. Dar nu ca egală cu Hristos în lucrarea mântuirii. Un punct final ferm în disputa teologică care a durat jumătate de mileniu.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Vizită la Vatican, la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea: Regulile de respectat și prețurile pe care orice turist trebuie să le cunoască