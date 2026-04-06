Vedeta din Beverly Hills, implicată într-un grav accident rutier. Actrița și copiii ei, internați de urgență la spital

Mihai Tănase
Actrița Tori Spelling - Foto: Mediafax foto

Actrița Tori Spelling, celebră pentru rolul emblematic din filme precum „Beverly Hills”, sau comedia de groază „Scary Movie 2”, a fost implicată într-un grav accident rutier în California, alături de patru dintre copiii săi. În urma coliziunii, toți au fost transportați de urgență la spital.

Momente de panică pentru vedeta de la Hollywood, Tori Spelling, după ce a fost implicată într-un grav accident rutier în sudul statului California. Incidentul a avut loc în comitatul Riverside County, în apropiere de orașul Temecula, joi seară, în jurul orei 17:45, potrivit CBS News, citat de Mediafax.ro.

Polițiștii ajunși la fața locului au transmis că două autoturisme au fost implicate în coliziune. La fața locului au intervenit rapid echipele de urgență, care au constatat avarii la ambele vehicule.

Autoritățile au precizat inițial că persoanele implicate au fost evaluate medical la locul accidentului, însă reprezentantul actriței a confirmat ulterior că situația a fost mai gravă. Tori Spelling și patru dintre copiii săi au fost transportați de urgență la spital cu trei ambulanțe diferite, pentru îngrijiri medicale în urma rănilor suferite.

Până în acest moment, autoritățile nu au efectuat arestări, iar ancheta privind cauzele accidentului este în desfășurare.

Tori Spelling, o figură emblematică a televiziunii americane

Actrița Tori Spelling este cunoscută la nivel internațional pentru rolul său din celebrul serial Beverly Hills, 90210, unul dintre cele mai populare din anii ’90. Actrița a apărut și în producții precum Scary Movie 2 și reality-show-ul Tori & Dean: Home Sweet Hollywood.

Fiica celebrului producător Aaron Spelling și a scriitoarei Candy Spelling, Tori Spelling a avut o carieră complexă, incluzând și publicarea a șase volume de memorii, dintre care unul a devenit bestseller în topul New York Times.

