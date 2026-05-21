Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat

Un post de radio din Marea Britanie a fost nevoit să își ceară scuze după ce, din greșeală, a anunțat moartea Regelui Charles al Marii Britanii, scrie The Guardian.

Postul de radio Caroline, cu sediul în Essex, avea pregătit în sistem un protocol numit „Death of a Monarch” (Decesul unui monarh), o procedură standard obligatorie pentru mass-media din Marea Britanie în cazul morții unui membru al familiei regale. Din cauza unei defecțiuni a computerului din studioul principal, mesajul s-a declanșat automat, iar informația despre moartea regelui a fost difuzată pe post.

„Din cauza unei erori informatice la studioul nostru principal, procedura Moartea unui Monarh, pe care toate posturile din Marea Britanie o mențin pregătită, sperând să nu o solicite, a fost activată accidental marți după-amiază (19 mai), anunțând în mod eronat că Majestatea Sa Regele a decedat”, a scris pe Facebook directorul postului de radio, Peter Moore.

Programul obișnuit de la postul de radio s-a oprit brusc, a fost difuzat anunțul decesului, a fost intonat imnul național „God Save the King” și apoi s-a trecut pe modul silențios, așa cum prevede protocolul.

În timp ce postul de radio transmitea în mod greșit decesul său, Regele Charles se afla în perfectă stare de sănătate. Monarhul britanic, în vârstă de 77 de ani, se afla într-o vizită de trei zile în Irlanda de Nord alături de Regina Camilla, iar în acel moment vizita cartierul Titanic din Belfast.

