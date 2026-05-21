Ecoul Crizei Rachetelor din Cuba. Rusia promite să sprijine Havana, în timp ce SUA trimit un portavion în apropierea insulei

La scurt timp după ce Statele Unite au adus acuzații împotriva fostului președinte Raul Castro, Rusia a condamnat „ingerința grosolană” a Washingtonului în afacerile Havanei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, Rusia va oferi „sprijin activ” Cubei în contextul în care Statele Unite au intensificat presiunile asupra insulei, scrie Politico. Punctul culminant al acțiunilor americane asupra Cubei a venit miercuri, după ce Departamentul de Justiție american a anunțat că l-a acuzat pe fostul președinte Raul Castro de uciderea în 1996 a patru persoane implicate în zboruri de salvare civile.

Mai mult, portavionul Nimitz și navele sale de escortă au intrat miercuri în sudul Mării Caraibelor și vor rămâne în regiune pentru mai multe zile, ca parte a planului lui Donald Trump de a pune presiune asupra guvernului cubanez.

În prezent, SUA intenționează să folosească portavionul Nimitz și flota sa de avioane de vânătoare ca o demonstrație de forță, nu ca o platformă pentru operațiuni militare majore, așa cum a făcut portavionul Gerald Ford în timpul raidului de comando pentru capturarea președintelui Nicolas Maduro al Venezuelei în ianuarie, a declarat oficialul american, scrie New York Times.

Rusia a căutat să se prezinte drept principala forță care se opune hegemoniei occidentale conduse de America, iar alianța sa veche de decenii cu Cuba este printre cele mai notabile. Cu toate acestea, latența Moscovei în urma capturării lui Nicolas Maduro de către forțele americane la începutul acestui an, dar și lipsa de reacție după atacurile asupra Iranului, ridică semne de întrebare cu privire la cât de departe este dispus să meargă Kremlinul pentru a-și apăra partenerii internaționali.

