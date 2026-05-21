Alertă cu dronă în Țările Baltice pentru a treia zi consecutivă. Avioanele NATO s-au ridicat de la sol

Letonia a declanșat din nou alerta din cauza încălcării spațiului aerian de către o dronă. Potrivit militarilor letoni, cel puțin o dronă a fost observată în apropierea orașului Krāslava, iar avioanele de vânătoare ale NATO s-au ridicat imediat de la sol, scrie Reuters.

Aceasta este a treia zi consecutivă în care o dronă este detectată în spațiul aerian al Țărilor Baltice. Cu o zi în urmă, o alertă a fost declanșată în orașul Vilnius, iar locuitorilor capitalei lituaniene li s-a transmis să se refugieze imediat în adăposturi. De asemenea, marți, un avion de vânătoare al României, care face parte din misiunea NATO de poliție aeriană în zona baltică, a doborât o dronă ucraineană care zbura rătăcită pe cerul Estoniei.

Ucraina lansează atacuri asupra Rusiei din toate direcțiile

Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone de rază lungă de acțiune asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO: Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia. În majoritatea cazurilor, Kievul și-a cerut scuze pentru incidente și a dat vina pe Rusia pentru bruiajul semnalelor de ghidare.

În schimb, Moscova susține că ucrainenii folosesc spațiul aerian al NATO pentru a oferi acoperire tuturor atacurilor asupra Rusiei, lucru pe care atât Kievul, cât și statele europene îl neagă vehement.

„[Ucraina] cu siguranță nu vrea ca dronele lor să ajungă pe teritoriu prietenos, din motive evidente”, a declarat joi premierul suedez Ulf Kristersson. „Uneori este vorba de bruiaj. Alteori este vorba de alte perturbări”, a completat Kristersson într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Statele baltice, toate susținătoare puternice ale Ucrainei, au dat vina pe Moscova pentru aceste incidente și susțin că rușii folosesc sisteme de bruiaj pentru a redirecționa dronele ucrainene de la țintele lor preconizate din Rusia, fără a oferi dovezi în schimb.

„Atâta timp cât agresiunea Rusiei în Ucraina continuă, există posibilitatea unor incidente repetate în care vehicule aeriene fără pilot străine intră sau se apropie de spațiul aerian leton”, au scris forțele armate letone pe platforma de socializare X.

Recomandările autorului: