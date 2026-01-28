Prima pagină » Știri externe » Vicepremierul celui mai bogat stat din India a murit într-un accident aviatic. Aeronava în care se afla alături de alte patru persoane s-a prăbuşit

28 ian. 2026, 08:33, Știri externe

Ajit Pawar, viceprim-ministrul celul mai bogat stat indian, Maharashtra, a murit, miercuri, într-un accident de avion împreună cu alte persoane, a anunțat autoritatea de reglementare a aviației, conform Reuters. Pawar se îndrepta spre Baramati, regiunea sa natală, pentru a face campanie în cadrul alegerilor locale. 

Potrivit Direcției Generale a Aviației Civile, cinci persoane aflate la bordul aeronavei, inclusiv echipajul, au murit după ce avionul care zbura de la Mumbai la Baramati a aterizat forțat la ora 08:45, ora locală. Vicepremierul se afla la bord împreună cu alți doi angajați, un ofițer de securitate și un însoțitor, dar și cu doi membri ai echipajului, inclusiv pilotul.

„Nicio persoană de la bord nu a supravieţuit”, au transmis autoritățile.

Avionul lui Pawar ar fi încercat să efectueze o aterizare de urgență la 250 de km distanță de locul în care urma să facă campanie electorală. Imaginile surprinse arată valuri de fum care se ridică din resturile avionului în flăcări, împrăștiate pe un câmp deschis. Autoritățile investighează acum cauza accidentului, analizează datele despre zboruri și iau declarații de la martori. De asemenea, oficialii au asigurat că se iau toate măsurile de siguranță necesare.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, și-a exprimat profunda tristețe în urma accidentului aviatic produs în Baramati într-o postare pe X. Acesta le-a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și a spus că gândurile sale se îndreaptă către toți cei care au pierdut persoane dragi.

„Sunt profund întristat de nefericitul accident aviatic care a avut loc în Baramati, Maharashtra. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut persoanele dragi în acest accident. Mă rog ca familiile îndoliate să găsească puterea și curajul de a trece peste aceste momente de durere”, a transmis Narendra Modi. 

Cine a fost viceprim-ministrul Ajit Pawar

Ajit Pawar a fost cel mai longeviv viceprim-ministru al statului Maharashtra și a deținut aceasă funcție timp de șase mandate neconsecutive sub diferite guverne, inclusiv cele conduse de Prithviraj Chavan, Devendra Fadnavis, Uddhav Thackeray și Eknath Shinde. Acesta și-a început cariera politică în 1982, după ce a fost ales în consilul de administrație al unei fabrici de zahăr. ta Party.

Oficialul a susţinut Partidul Bharatiya Janata al prim-ministrului Narendra Modi în guvernul statului, conducând o facţiune care s-a separat în 2023 de Partidul Naţionalist din Congres, aflat în opoziţie. De asemenea, acesta era căsătorit cu Sunetra Pawar și are doi copii, Jay și Parth Pawar.

