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Trump amenință democrații după înfrângerea usturătoare suferită de republicani la alegerile din SUA: „Partidul Democrat va fi distrus dacă ar încerca să mă demită. N-au niciun motiv”

Donald Trump - Foro: Profimedia images
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Președintele Trump a avertizat că Partidul Democrat ar avea de suferit dacă ar iniția o procedură de destituire împotriva sa, după preluarea controlului asupra Congresului. Mai mult, șeful de la Casa Albă exclude și demiterea secretarului apărării, Pete Hegseth, despre care susține că „face o treabă foarte bună”, în ciuda dezvăluirilor controversate scoase la iveală de presa americană.

Donald Trump a avertizat că o eventuală încercare a democraților de a-l înlătura de la Casa Albă printr-o procedură de impeachment ar avea consecințe grave pentru formațiunea politică rivală. Declarația vine după înfrângerea grea suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit NDTV.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Întrebat despre posibilitatea ca democrații să declanșeze procedura de destituire după instalarea noului Congres, la începutul anului 2027, liderul de la Casa Albă a respins scenariul și a susținut că nu există motive pentru îndepărtarea sa din funcție.

„Nu. Nici măcar un pic. Cred că ar distruge Partidul Democrat dacă ar face asta. O procedură de destituire fără motiv, doar pentru că țara are succes. Uite, adică, probabil că mă voi înțelege bine cu democrații, cu excepția cazului în care vor să fie distructivi, dar eu am dreptul de veto, așa că, dacă nu ne place ce fac, ei… au sunat deja și vor să discute despre anumite lucruri, și asta e în regulă. ”, a declarat Trump.

Trump îl susține pe Pete Hegseth, în ciuda înfrângerii republicanilor

Președintele american a exclus și posibilitatea de a-l demite pe secretarul apărării, Pete Hegseth, după rezultatul alegerilor legislative. Trump a pus înfrângerea Partidului Republican pe seama războiului din Iran, însă a transmis că este mulțumit de activitatea șefului Pentagonului.

„Nu, cred că face o treabă foarte bună”, a declarat Donald Trump, întrebat dacă intenționează să îl înlocuiască pe Pete Hegseth.

Apoi, liderul SUA a schimbat registrul discuțiilor, preferând să abordeze din nou proiectele de construcție și modernizare pe care intenționează să le realizeze în Washington. Trump a vorbit în special despre sala de bal aflată în construcție la Casa Albă, despre care a afirmat că va fi „cea mai frumoasă din lume”.

Președintele a menționat, de asemenea, planurile de construire a unui arc de triumf în capitala Statelor Unite și de renovare a unui teren de golf mai vechi din Washington.

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