Operațiunea Jupiter. Aproape 400 de percheziții au loc în București și mai multe județe din țară, în această dimineață

Este cea de-a patra zi în care se desfășoară operațiunea „Jupiter”. În această dimineață, aproape 400 de percheziții au loc în București și în mai multe județe din țară.

Operațiunea „Jupiter” continuă joi cu 91 de acțiuni și 397 de percheziții domiciliare în București și mai multe județe, sub coordonarea Parchetului General și a Poliției Române.

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„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, se desfășoară mai multe acțiuni, la nivel național, pentru combaterea infracțiunilor economico – financiare, de natură judiciară, la regimul armelor și la regimul silvic. Astfel, astăzi, 5 noiembrie, polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 397 de percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de ilegalități”, anunță Poliția Română.

Ce vizează dosarele

Dosarele vizează numeroase infracțiuni, printre care evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, înșelăciune, furt, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Sunt investigate și fapte legate de traficul ilegal de arme, cruzimea față de animale, tăierea arborilor și depozitarea ilegală a deșeurilor.

„Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu, abuz de încredere, fals material în înscrisuri oficiale, exercitarea făra drept a unei profesii sau activități, contrabandă, înșelăciune, furt, furt calificat, tăinuire, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, obținere ilegală de fonduri, spălarea banilor, gestiune frauduloasă, transmiterea fictivă a părții sociale, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, violarea vieții private, violarea sediului profesional, hărțuire, distrugere. De asemenea, sunt investigate fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, schingiuire a animalelor, uciderea cu intenție, fără drept a animalelor, producerea, expunerea spre vânzare și/sau vânzarea cunoscând că sunt falsificate sau substituie, de vinuri și produse vinicole, producerea și deținerea în afara unui antrepozit fiscal de produse accizabile peste limita prevăzută de lege, tăiere ilegală de arbori, furt de arbori, deținerea, utilizarea și comercializarea uneltelor de plasă de tip monofilament, eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, îngroparea deșeurilor”, transmit autoritățile.

Persoanele vor fi duse la audieri

Anchetele vizează și fapte de tentativă de omor, agresiuni sexuale asupra minorilor, proxenetism și violență. Autoritățile urmăresc recuperarea prejudiciilor și confiscarea bunurilor ilegale. Persoanele vizate vor fi duse la audieri.

„Totodată, în cadrul acțiunilor, sunt investigate fapte de tentativă la omor, agresiune sexuală asupra unui minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, proxenetism, lovirea sau alte violențe.

Polițiștii și procurorii urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel.

Pe parcursul zilei, în funcție de evoluția anchetei în fiecare caz, Poliția Română va oferi informațiile ce pot fi făcute publice”, mai transmite Poliția Română.

Sursă foto & video: Poliția Română