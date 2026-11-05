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Pensiile ar putea crește începând cu 1 ianuarie 2027. Ce spune ministrul Muncii

Elena Popescu
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Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că pensiile vor fi indexate de la începutul anului viitor, după doi ani în care veniturile pensionarilor nu au mai fost majorate.

”Cu certitudine, da. Procentul pe care îl voi trimite către ministrul de Finanțe și premier va fi procentul care va rezulta în urma discuțiilor despre buget și va fi stabilit în funcție de cifrele statistice pe care le vom avea. Dacă ar fi să îl trimit mâine, ar fi de 7,3%. Nu vreau să se înțeleagă că este o promisiune a Guvernului sau a PSD. Este legea. Eu sunt convins că toată lumea dorește asta. Nu am văzut nicio voce, nici din Guvern, nici din afară, care să spună nu majorării pensiilor”, a declarat Florin Manole.

Și premierul Luca Niculescu a declarat marți, la TVR, că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027.  Acesta a precizat că o decizie finală va fi luată după ce Ministerul Finanțelor va prezenta cifrele bugetare.

”Putem să o facem altfel decât prin economii de la pensionari”

Florin Manole a susținut că ajustările bugetare nu ar trebui făcute prin reducerea veniturilor pensionarilor. ”Este vorba despre faptul că există nevoia de a ne încadra în pactul fiscal-bugetar. Putem să o facem altfel decât prin economii de la pensionari. Ne respectăm angajamentele, dar nu trebuie din nou să punem presiune pe pensionari, după doi ani în care nu s-au majorat pensiile”, a precizat ministrul Muncii.

Florin Manole a amintit că, în 2017, pensia minimă era de 560 de lei. ”Pentru că am plecat prea de jos, în 2017. Pensia minimă era de 560 de lei. Au trecut 10 ani, creșterea e de 250%. Nu vreau să spun că cifrele sunt prea mari. De câte ori am putut, creșterile au fost cât de mari s-a putut. Când s-a putut, chiar am făcut tot ce a ținut de noi”, a mai spus ministrul.

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