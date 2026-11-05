Incident bizar în Scoția: un miel care mânca chipsuri, găsit de polițiști într-o mașină burdușită cu cocaină și heroină. Scuza incredibilă a suspecților: „E cioban în formare”

Surpriși de situația bizară, oamenii legii l-au adus pe Billy, câinele special antrenat al poliției, care a deslușit misterul: cățelul a găsit sub scaunul din față al pasagerului două pungi cu droguri: cocaină evaluată la 4.640 de lire sterline și heroină în valoare de 10.050 de lire sterline. Cocaina avea o puritate de cel puțin 76%.

În timpul procesului, un sergent a relatat discuția purtată cu ocupanții mașinii despre proveniența animalului.

„Am întrebat-o pe Sangster de unde provenea (mielul, n.r.), iar McNeil mi-a spus că ea era cioban în formare”, a declarat sergentul de poliție.

Întrebat de procuroarea Julianna Keenan dacă existau dovezi care să susțină explicația, acesta a răspuns:

„Nu. La momentul respectiv, mielul mânca dintr-o pungă de chipsuri lăsată pe bancheta din spate. Nu erau niciun fel de biberoane”, a precizat sergentul.

Sangster și McNeil au susținut că luaseră animalul dintr-o „poziție periculoasă”, din mijlocul șoselei. În fața juraților, McNeil a povestit că se întorceau acasă, în Ayrshire, după o deplasare la Edinburgh, unde celălalt pasager mersese să cumpere o mașină.

Bărbatul a spus că avea experiență cu animalele, dobândită lucrând alături de tatăl său, fost contractor în domeniul agricol, între timp pensionat.

Mielul era „deshidratat” și părea să nu mai fi fost hrănit de câteva ore, a susținut John McNeil. Intenția era să îl „ducă înapoi la proprietar”, a mai spus acesta, invocând semnele de identificare de pe urechile animalului.

Pablo aparținea fermei North Lanrigg din Motherwell. Potrivit probelor acceptate de ambele părți, proprietara Kirsty Mair nu le dăduse permisiunea să îl ia.

Animalul a fost dus la o fermă din Ayrshire, unde a rămas între 48 și 72 de ore, înainte să fie înapoiat proprietarei. Procurorii au retras în timpul procesului acuzația de tăinuire a mielului, motivând că, la momentul respectiv, „nu fusese raportat niciun furt”.

Ce pedepse au primit suspecții

În septembrie, McNeil și Sangster au fost găsiți vinovați de deținere de cocaină și diamorfină, cunoscută drept heroină, în vederea distribuirii. Ambii au negat că știau despre drogurile ascunse în mașină. Sangster a recunoscut că a condus sub influența drogurilor. Pentru această faptă, a primit o interdicție de a conduce timp de 18 luni și 100 de ore de muncă în folosul comunității.

La stabilirea pedepsei lui McNeil, apărarea a invocat situația sa de la momentul arestării. Bărbatul se afla „în perioada de vârf a dependenței sale”, a declarat Bronwyn Moore, avocata acestuia. Ea a precizat că McNeil lucrează în prezent ca șef de echipă la o companie de construcții.

Judecătorul Tony Kelly i-a impus 300 de ore de muncă în folosul comunității și șase luni de monitorizare electronică. În această perioadă, McNeil trebuie să rămână acasă între orele 20:00 și 05:00. Judecătorul a menționat că, potrivit informațiilor primite, riscul de recidivă era redus.