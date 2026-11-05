Iranul se apropie din ce în ce mai mult de Rusia. Cooperarea cu Moscova, esențială pentru supraviețuirea regimului de la Teheran

Parteneriatul Rusia-Iran intră într-o nouă fază. Războiul dintre SUA/Israel și Iranul schimbă fundamental modul în care Teheranul percepe Rusia. Moscova era percepută, anterior, ca fiind un partener relativ nesigur. Un partener care beneficia în mod disproporționat de sprijinul Iranului. Lucrurile s-au schimbat încetul cu încetul. Rusia se transformă într-un partener important în ceea ce privește supraviețuirea militară a Iranului, reconstrucția postbelică și descurajarea pe termen lung.
În octombrie, înalți oficiali iranieni și ruși au organizat trei întâlniri la nivel înalt, se arată într-o analiză publicată de Chatham House.
Întâlnirile arată importanța tot mai mare pe care ambele guverne o acordă parteneriatului.
Pe 8 octombrie, președintele Iranului – Masoud Pezeshkian – s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Turkmenistan, în marja summiturilor regionale.
Pe 19 octombrie, ministrul rus de externe – Serghei Lavrov – a călătorit la Teheran.
Acesta s-a întâlnit cu președintele Pezeshkian, cu ministrul de externe Abbas Araghchi și cu președintele Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohsen Rezaei.
Pe 27 octombrie, Pezeshkian a vizitat Moscova pentru a participa la Forumul țărilor exportatoare de gaze.
Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului, a fost ferm.
„Niciodată în istoria noastră Iranul și Rusia nu au colaborat atât de strâns ca acum”, a declarat acesta.
Mohsen Rezaei – secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului – a subliniat dorința Teheranului de a consolida cooperarea strategică cu Moscova.
Teheranul acordă prioritate supraviețuirii militare, descurajării și reconstrucției. O cooperare mai strânsă cu Rusia va fi probabil din ce în ce mai mult văzută ca o necesitate strategică. Nu va mai rămâne doar ca un mijloc de eludare a sancțiunilor și de rezistență la presiunile occidentale.
Parteneriatul Rusia-Iran capătă o justificare de securitate imediată. Sevește atât nevoilor militare actuale ale Iranului, cât și obiectivelor sale strategice pe termen lung.
Pe termen scurt, asistența tehnică și componentele de armament ar putea ajuta Iranul să reziste conflictului prin menținerea capacităților degradate de luni de lupte.
Sprijinul rusesc va fi deosebit de valoros în cazul unei noi escaladări militare. Ar putea îmbunătăți capacitatea Iranului de a anticipa atacurile, de a-și păstra capacitățile militare și de a impune costuri adversarilor săi.
Cu toate acestea, este puțin probabil să modifice fundamental echilibrul de putere în favoarea Iranului.
Pe termen mediu, presupunând că războiul se va încheia, cooperarea Iran-Rusia va continua probabil, cu scopul de a reconstrui capacitățile militare ale Iranului.
Pe termen lung, cel mai semnificativ rezultat ar putea fi instituționalizarea cooperării militare dintre Iran și Rusia.
Acest lucru va crește probabil capacitatea Iranului de a rezista presiunii militare și economice a SUA, deși fără a schimba complet echilibrul puterii.