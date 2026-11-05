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Iranul se apropie din ce în ce mai mult de Rusia. Cooperarea cu Moscova, esențială pentru supraviețuirea regimului de la Teheran

Cristian Lisandru
Iranul se apropie din ce în ce mai mult de Rusia. Cooperarea cu Moscova, esențială pentru supraviețuirea regimului de la Teheran
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Parteneriatul Rusia-Iran intră într-o nouă fază. Războiul dintre SUA/Israel și Iranul schimbă fundamental modul în care Teheranul percepe Rusia. Moscova era percepută, anterior, ca fiind un partener relativ nesigur. Un partener care beneficia în mod disproporționat de sprijinul Iranului. Lucrurile s-au schimbat încetul cu încetul. Rusia se transformă într-un partener important în ceea ce privește supraviețuirea militară a Iranului, reconstrucția postbelică și descurajarea pe termen lung.

În octombrie, înalți oficiali iranieni și ruși au organizat trei întâlniri la nivel înalt, se arată într-o analiză publicată de Chatham House.

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Întâlnirile arată importanța tot mai mare pe care ambele guverne o acordă parteneriatului.

Trei întâlniri la nivel înalt în octombrie

Pe 8 octombrie, președintele Iranului – Masoud Pezeshkian – s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Turkmenistan, în marja summiturilor regionale.

  • Ambii au subliniat voința politică reciprocă de a aprofunda legăturile în aproape toate sectoarele, inclusiv în domeniul comerțului și al cooperării economice.

Masoud Pezeshkian și Vladimir Putin / Foto – Profimedia Images

Pe 19 octombrie, ministrul rus de externe – Serghei Lavrov – a călătorit la Teheran.

Acesta s-a întâlnit cu președintele Pezeshkian, cu ministrul de externe Abbas Araghchi și cu președintele Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohsen Rezaei.

  • Au discutat despre energie, transporturi și relații bilaterale mai ample.
  • Întâlnirile au subliniat necesitatea de a avansa parteneriatul strategic cuprinzător semnat în ianuarie 2025. Cooperarea continuă, în ciuda provocărilor generate de război.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe | Foto – Mediafax

Pe 27 octombrie, Pezeshkian a vizitat Moscova pentru a participa la Forumul țărilor exportatoare de gaze.

  • A avut discuții cu Putin privind cooperarea bilaterală.
  • Pezeshkian i-a mulțumit liderului de la Kremlin pentru „sprijin și asistenţă”, atât în ​​chestiuni politice, cât și economice.
  • Putin a declarat că schimburile comerciale bilaterale au crescut cu 10,4% în primele opt luni ale anului 2026.

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului / Foto – Profimedia Images

Rusia și Iranul, colaborare mai strânsă ca niciodată

Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului, a fost ferm.

„Niciodată în istoria noastră Iranul și Rusia nu au colaborat atât de strâns ca acum”, a declarat acesta.

Mohsen Rezaei – secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului – a subliniat dorința Teheranului de a consolida cooperarea strategică cu Moscova.

Mohsen Rezaei / Foto – Profimedia Images

  • Putin a reafirmat, de asemenea, angajamentul Moscovei față de proiectele în curs, inclusiv centrala nucleară Bushehr.
  • Corporația nucleară de stat a Rusiei, Rosatom, a anunța creșterea numărul muncitorilor săi de la Bushehr la 200.
  • Rosatom își evacuase personalul după izbucnirea războiului.

Teheranul acordă prioritate supraviețuirii militare, descurajării și reconstrucției. O cooperare mai strânsă cu Rusia va fi probabil din ce în ce mai mult văzută ca o necesitate strategică. Nu va mai rămâne doar ca un mijloc de eludare a sancțiunilor și de rezistență la presiunile occidentale.

Parteneriatul Rusia-Iran capătă o justificare de securitate imediată. Sevește atât nevoilor militare actuale ale Iranului, cât și obiectivelor sale strategice pe termen lung.

Masoud Pezeshkian și Vladimir Putin / Foto – Profimedia Images

Ce înseamnă ajutorul Rusiei pentru Iran

Pe termen scurt, asistența tehnică și componentele de armament ar putea ajuta Iranul să reziste conflictului prin menținerea capacităților degradate de luni de lupte.

  • Expertiza rusă ar putea ajuta Teheranul să își reconstruiască apărarea aeriană, infrastructura de rachete și industria de apărare.
  • Serviciile secrete rusești ar putea ajuta forțele iraniene să urmărească activele militare americane și să ia decizii operaționale bazate pe informații certe.

Sprijinul rusesc va fi deosebit de valoros în cazul unei noi escaladări militare. Ar putea îmbunătăți capacitatea Iranului de a anticipa atacurile, de a-și păstra capacitățile militare și de a impune costuri adversarilor săi.

Cu toate acestea, este puțin probabil să modifice fundamental echilibrul de putere în favoarea Iranului.

Pe termen mediu, presupunând că războiul se va încheia, cooperarea Iran-Rusia va continua probabil, cu scopul de a reconstrui capacitățile militare ale Iranului.

  • Aceasta s-ar concentra probabil pe apărarea aeriană, dronele și tehnologia rachetelor.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Pe termen lung, cel mai semnificativ rezultat ar putea fi instituționalizarea cooperării militare dintre Iran și Rusia.

  • Factorii de decizie politică iranieni vor rămâne precauți față de tendința Rusiei de a prioritiza propriile interese și de absența unei garanții de securitate obligatorii.
  • Însă este probabil ca relația să devină din ce în ce mai centrală în planificarea militară viitoare, în achiziții și în cooperarea în domeniul apărării-industriei.

Acest lucru va crește probabil capacitatea Iranului de a rezista presiunii militare și economice a SUA, deși fără a schimba complet echilibrul puterii.

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