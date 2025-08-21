Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, joi, că Ucraina nu a avut nicio șansă de a câștiga războiul pentru că fostul președinte Joe Biden nu a permis armatei ucrainene să atace Rusia, în timp ce Casa Albă sugerează reducerea implicării Washingtonului în negocierile dintre Kiev și Moscova.

”Este foarte greu, dacă nu imposibil să câștigi un război fără a ataca un stat invadator. Este la fel ca în cazul unei echipe sportive foarte bune care are o apărare extraordinară, dar care nu poate juca în ofensivă. Nu are nicio șansă să câștige. Aceasta este situația cu Ucraina și Rusia. Escrocul și incompetentul Joe Biden nu a permis Ucrainei să riposteze, ci doar să se apere. Și care este rezultatul? Oricum, acesta este un război care nu s-ar fi produs dacă aș fi fost eu președinte, ar fi fost zero șanse. Urmează vremuri interesante”, a declarat Donald Trump într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Donald Trump se compară cu Richard Nixon

Donald Trump a postat imagini prin care compară negocierile sale cu Rusia cu cele organizate de fostul președinte Richard Nixon cu URSS. Președintele SUA a prezentat o imagine în care apare Richard Nixon, în 1959, alături de Nikita Hrușciov, în acel moment premier al Uniunii Sovietice. De asemenea, Trump a prezentat o imagine în care el apare alături de Vladimir Putin, președintele Rusiei, la summitul din Alaska.

Trump se distanțează de negocierile dintre Rusia și Ucraina

În același timp, conform unor surse de la Casa Albă citate de cotidianul The Guardian, Donald Trump intenționează să lase Rusia și Ucraina să organizeze summitul bilateral, ceea ce ar însemna un pas înapoi în materie de implicare în sensul rezolvării conflictului. Trump le-a spus consilierilor că așteaptă mai întâi o întâlnire a președinților Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, iar abia ulterior se va implica el în organizarea unui summit trilateral.

Marți, Donald Trump a îndemnat Rusia și Ucraina să dea dovadă de flexibilitate pentru a facilita obținerea unui acord de pace, avertizând că, dacă negocierile vor eșua, situația internațională va fi ”dificilă”.

”Am rezolvat toate conflictele, dar acesta este cel mai dificil, eu am crezut că va fi ușor. Deci, sper că președintele rus, Vladimir Putin, va avea o abordare bună, iar dacă nu, va fi o situație dificilă. Sper că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va face ceea ce trebuie să facă, trebuie să arate și el puțină flexibilitate. Este o mare mizerie, declanșată în totalitate de Joe Biden, este un război care nu ar fi trebuit să se producă, au murit milioane de oameni, Ucraina a fost distrusă. Eu sper că Volodimir Zelenski și Vladimir Putin sunt bine, nu cred că vor fi buni prieteni vreodată, dar sunt bine acum. Noi organizăm o întâlnire cu Putin și Zelenski, dar deciziile le vor aparține în totalitate”, a subliniat Trump.

