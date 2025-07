Rusia va continua operațiunile militare în Ucraina până la atingerea ”obiectivelor”, a comunicat vineri Kremlinul, în condițiile în care președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat nemulțumit de discuția cu omologul său rus, Vladimir Putin.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat nemulțumit de discuția pe care a avut-o cu omologul său rus, Vladimir Putin.

”Am avut o convorbire destul de lungă, am discutat despre multe lucruri, inclusiv despre Iran. Am discutat și despre războiul din Ucraina, iar eu nu sunt mulțumit. Nu am înregistrat niciun progres cu el astăzi”, a afirmat Donald Trump.