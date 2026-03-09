Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului de la Budapesta

Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului de la Budapesta

09 mart. 2026, 18:57, Știri externe
Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului de la Budapesta
Viktor Orban - Foto: Mediafax foto

Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului ungar. În România, prețurile sar de 9 lei. 

Premierul Ungariei a anunțat că de azi va plafona prețul la carburanți. Măsura care a limita prețurile la carburanți a intra în vigoare din această noapte, a declarat Viktor Orban, pe fondul creșterii prețurilor la petrol după agravarea crizei energetice globale în urma escaladării războiului din Iran.

„Prețurile plafonate la combustibil intră în vigoare de astăzi,  de la miezul nopții!”, a scris premierul maghiar pe pagina sa de Facebook.

Iată prețurile plafonate:

  • Benzină: 595 HUF
  • Gaz: 615 HUF

Știre în curs de actualizare

Sursa Foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE „Nu e nimic de temut”. Donald Trump îndeamnă echipajele navelor petroliere să aibă curaj și să traverseze Strâmtoarea Ormuz
19:03
„Nu e nimic de temut”. Donald Trump îndeamnă echipajele navelor petroliere să aibă curaj și să traverseze Strâmtoarea Ormuz
ENERGIE Putin, declarație de ultimă oră despre prețul petrolului și gazelor. Ce mesaj are pentru Europa
18:58
Putin, declarație de ultimă oră despre prețul petrolului și gazelor. Ce mesaj are pentru Europa
FINANCIAR Șefa FMI lansează un avertisment fără precedent: Pregătiți-vă pentru ceva inimaginabil”
18:57
Șefa FMI lansează un avertisment fără precedent: Pregătiți-vă pentru ceva inimaginabil”
Câte miliarde de dolari au cheltuit SUA în prima săptămână de război cu Iranul. 4 miliarde s-au dus numai pe muniție. Ce alte costuri au mai fost
18:07
Câte miliarde de dolari au cheltuit SUA în prima săptămână de război cu Iranul. 4 miliarde s-au dus numai pe muniție. Ce alte costuri au mai fost
FLASH NEWS Liderii europeni, discuții de urgență cu liderii din Orientul Mijlociu. Pe agenda discuțiilor a fost securitatea energetică și protecția europenilor
17:01
Liderii europeni, discuții de urgență cu liderii din Orientul Mijlociu. Pe agenda discuțiilor a fost securitatea energetică și protecția europenilor
ECONOMIE Cancelarul german Friedrich Merz se declară „îngrijorat” de creșterea prețurilor la energie cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu
17:01
Cancelarul german Friedrich Merz se declară „îngrijorat” de creșterea prețurilor la energie cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu
Mediafax
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
A fost descoperită cauza pentru o mutație genetică misterioasă
ACTUALITATE Minorii din România nu vor mai putea conduce autovehicule pe aceste șosele
18:59
Minorii din România nu vor mai putea conduce autovehicule pe aceste șosele
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță că a vorbit la telefon cu preşedintele Consiliului European. ”Capitolul energie este unul esențial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu”
18:49
Nicușor Dan anunță că a vorbit la telefon cu preşedintele Consiliului European. ”Capitolul energie este unul esențial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu”
SPORT Sportivii cu dizabilități, ajutor pentru a putea schia în siguranță
18:27
Sportivii cu dizabilități, ajutor pentru a putea schia în siguranță
ACTUALITATE „Quietcation”. O altfel de vacanță. Care este nol trend al turiștilor extenuați în 2026
18:16
„Quietcation”. O altfel de vacanță. Care este nol trend al turiștilor extenuați în 2026
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
17:45
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
VIDEO Strategia lui Nicușor Dan, în situații de criză: nu ia nicio decizie. Ion Cristoiu: „O să înceapă un război și el o să spună că nu a început”
17:42
Strategia lui Nicușor Dan, în situații de criză: nu ia nicio decizie. Ion Cristoiu: „O să înceapă un război și el o să spună că nu a început”

Cele mai noi

Trimite acest link pe