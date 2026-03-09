Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului de la Budapesta

SCANDALOS Doi români au devastat un cimitir în Germania. Peste 150 de morminte profanate pentru a fura metal
19:08
Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului ungar. În România, prețurile sar de 9 lei.
Premierul Ungariei a anunțat că de azi va plafona prețul la carburanți. Măsura care a limita prețurile la carburanți a intra în vigoare din această noapte, a declarat Viktor Orban, pe fondul creșterii prețurilor la petrol după agravarea crizei energetice globale în urma escaladării războiului din Iran.
„Prețurile plafonate la combustibil intră în vigoare de astăzi, de la miezul nopții!”, a scris premierul maghiar pe pagina sa de Facebook.
Iată prețurile plafonate:
Știre în curs de actualizare
Sursa Foto: Mediafax Foto