Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului de la Budapesta

Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului ungar. În România, prețurile sar de 9 lei.

Premierul Ungariei a anunțat că de azi va plafona prețul la carburanți. Măsura care a limita prețurile la carburanți a intra în vigoare din această noapte, a declarat Viktor Orban, pe fondul creșterii prețurilor la petrol după agravarea crizei energetice globale în urma escaladării războiului din Iran.

„Prețurile plafonate la combustibil intră în vigoare de astăzi, de la miezul nopții!”, a scris premierul maghiar pe pagina sa de Facebook.

Iată prețurile plafonate:

Benzină: 595 HUF

Gaz: 615 HUF

Știre în curs de actualizare

