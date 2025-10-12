Prima pagină » Știri externe » Virează Portugalia spre dreapta? Alegerile locale de duminică anticipează o victorie pentru partidul ultranaționalist Chega

Virează Portugalia spre dreapta? Alegerile locale de duminică anticipează o victorie pentru partidul ultranaționalist Chega

12 oct. 2025, 15:51, Știri externe
Virează Portugalia spre dreapta? Alegerile locale de duminică anticipează o victorie pentru partidul ultranaționalist Chega
Liderul partidului de extremă dreapta Chega Andre Ventura ține un discurs în noaptea alegerilor la sediul partidului din Lisabona în dimineața zilei de 19 mai 2025.

Alegerile locale de duminică din Portugalia se anunţă a fi o nouă victorie pentru extrema dreaptă europeană. Furia provocată de criza locuinţelor ar putea ajuta partidul ultranaţionalist Chega, scrie presa internațională. 

Acum 5 luni, alegerile naţionale anticipate din Portugalia au propulsat partidul de extremă dreapta Chega, devenit a doua forţă din Parlamentul. Duminică, 9,3 milioane de alegători portughezi se vor prezenta din nou la urne, de data aceasta pentru alegerile locale la nivel naţional.

Cursa se anunţă a fi una strânsă, candidaţii favoriți din marile oraşe Lisabona şi Porto fiind la egalitate în sondaje. Între timp, extrema dreaptă este pe cale să înregistreze progrese importante în regiunile neglijate din sudul şi interiorul ţării. Aici, alegătorii susţin tot mai mult retorica anti-establishment şi anti-imigranţi a partidului.

Alegerile de duminică ar putea fi decisive în extinderea prezenţei partidului de extremă dreapta dincolo de Lisabona şi Bruxelles. Ele ar putea să maecheze tendinţa europeană de consolidare a amplorii forţelor extremiste, scrie POLITICO.

Criza locuințelor va conta mult în opțiunea de vot

Într-adevăr, problema principală în fiecare oraş portughez este costul ridicat al locuinţelor.

Superluna fotografiată din Lisabona. Profimedia

Superluna fotografiată din Lisabona. Profimedia

În Lisabona, preţurile medii ale locuinţelor au crescut cu aproape 80% în ultimii 5 ani, situându-se în prezent la 5.769 euro/metru pătrat. Primarul în funcţie, Carlos Moedas – fost comisar european a fost criticat şi pentru că nu a făcut suficient pentru a împiedica strămutarea localnicilor din pricina turiştilor bogaţi.

Adversara sa, candidata Partidului Socialist, Alexandra Leitão, a făcut din combaterea turismului excesiv o prioritate şi promite să ia măsuri împotriva închirierilor pe termen scurt.

Accidentul de funicular

Cei doi sunt în prezent la egalitate în sondaje, dar soarta alegerilor ar putea fi decisă de nemulţumirea faţă de modul în care primarul a gestionat dezastrul de luna trecută cu funicularul.  Moedas este criticat pentru decizia de a amâna orice audiere privind accidentul până după alegeri.

Principalul candidat al partidului de extremă dreapta, Bruno Mascarenhas, a depus o moţiune de cenzură fără succes împotriva lui Moedas pentru răspunsul său la dezastru, negocierile s-ar putea dovedi dificile.

În Porto va prevala tot criza locuințelor

În al doilea oraş ca mărime din Portugalia, la alegerile de duminică, conservatorul Pedro Duarte şi fostul membru al Parlamentului European şi candidat al Partidului Socialist, Manuel Pizarro, sunt  într-o cursă strânsă, dominată tot de criza locuinţelor.

Duarte doreşte să utilizeze facilităţi fiscale pentru a-i determina pe proprietarii celor 20.000 de locuinţe vacante din oraş să le închirieze la preţuri accesibile. Pizarro susţine că propriul său plan de a construi mii de locuinţe accesibile pe terenuri municipale ar putea fi implementat mult mai rapid.

Duarte are, de asemenea, o propunere radicală de a majora taxa turistică pentru a face transportul public gratuit pentru toţi locuitorii oraşului. Pizarro vrea să reducă limita de viteză pe centura interioară a oraşului Porto. Întrucât niciunul dintre candidaţi nu ar putea să obţină majoritatea necesară, Chega ar putea determina în cele din urmă viziunea câştigătoare.

Chega are prima șansă în foarte multe municipalități

Fiind partidul cu cele mai multe voturi în 60 de oraşe la alegerile naţionale anticipate din mai, candidaţii Chega sunt pregătiţi de un succes similar în multe municipalităţi. Sondajele indică faptul că influencerul de extremă dreapta şi deputatul Rita Matias se află la egalitate cu 3 candidaţi pentru guvernarea Sintrei, a doua cea mai populată municipalitate.

Candidaţii Chega au şanse şi mai mari să câştige în Elvas, un fost oraş-fortăreaţă la graniţa cu Spania, dar şi în comunităţi semi-rurale precum Viana do Alentejo şi Benavente.

Totuși, partidul de extremă dreapta se concentrează pe regiunea Algarve, unde localnicii se luptă să suporte din salariile medii cele mai mici din ţară un cost al vieţii în continuă creştere, în urma prezenţei turiştilor străini şi a pensionarilor. Urnele se vor închide pe continentul portughez la ora 20:00 GMT (23:00, ora României).

