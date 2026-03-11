Interdicția lui Ion Ceban, atât în România, cât și în spațiul Schengen se menține. Edilul Chișinăului a pierdut la Curtea de Apel

Ion Ceban, primarul Chișinăului, dar și liderul al unui partid de opoziție din Republica Moldova, a pierdut la Curtea de Apel din București, după ce a contestat cererea privind suspendarea executării dispoziției care îi interzice accesul în spațiul Schengen.

Curtea de Apel din București a respins miercuri cererea formulată de Ion Ceban, în care contesta decizia de interdicție pe teritoriul României, dar și în spațiul Schengen.

„Respinge excepţia tardivităţii, invocată de pârâţi prin întâmpinări ca nefondată. Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de anulare a Adresei nr. 00436494 din 07.07.2025 invocată de pârâtul S.R.I. prin întâmpinare ca nefondată. Respinge cererea ca nefondată. Definitivă. Pronunţată azi, 11.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, este soluția pe scurt, dată de magistrații români.

Interdicția a fost impusă pe 9 iulie

Ion Ceban are interdicţie de intrare pe teritoriul României începând cu 9 iulie, pentru o perioadă de cinci ani. Măsura este valabilă şi în întregul spaţiu Schengen. Alături de edilul Chişinăului, încă doi cetăţeni ai Republicii Moldova au primit interdicţii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România îl NOTIFICĂ pe Ion Ceban cu privire la interdicția de acces în Spațiul Schengen / MAE: Italia i-a acordat o viză limitată