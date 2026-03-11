O navă de marfă sub pavilion thailandez a fost atacată miercuri în timp ce tranzita Strâmtoarea Ormuz, a raportat Marina thailandeză. Nava, numită Mayuree Naree, avea un echipaj de 23 de membri și doar 20 dintre aceștia au fost salvați până în prezent. Ceilalți trei membri sunt dați dispăruți, scrie Reuters.

Nava a fost atacată în timp ce tranzita Strâmtoarea Ormuz, după ce a plecat din portul Khalifa din Emiratele Arabe Unite, au anunțat autoritățile thailandeze. Ministerul Transporturilor din Thailanda a declarat că echipajul a abandonat nava într-o barcă de salvare și a fost salvat de marina din Oman. Explozia care a avariat nava a avut loc în pupa navei și a provocat un incendiu în compartimentul motorului, unde lucrau cei trei membri ai echipajului dați dispăruți.

Ruta maritimă strategică din Golf, cheie pentru comerțul cu hidrocarburi, a fost scena unor tensiuni recurente. Marina thailandeză a observat că Mayuree Naree a plecat dintr-un port din Emiratele Arabe Unite, o țară implicată frecvent pe rutele dintre Asia și marea deschisă a Golfului. Controlul acestei treceri a generat incidente similare în ultimii ani, ceea ce face ca securitatea din jurul strâmtorii să fie o preocupare geopolitică persistentă.

Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic în comerțul cu petrol

Aproximativ 3.000 de nave tranzitează lunar Strâmtoarea Ormuz din Orientul Mijlociu, fiind cel mai aglomerat canal de transport petrolier din lume. Aproximativ 20-25% din comerțul internațional cu petrol este tranzitat prin această Strâmtoare, iar ruta este folosită în principal de marii producători de petrol și gaze din Orientul Mijlociu: Iran, Irak, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

