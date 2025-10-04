WSJ: Cum încearcă Xi Jinping să îl convingă pe Donald Trump să se OPUNĂ independenței Taiwanului

Președintele Chinei, Xi Jinping, încearcă în ultima perioadă să se apropie cât de mult posibil de omologul său american, Donald Trump, având în minte un scop precis.

Potrivit The Wall Street Journal, care citează mai multe surse care au informații despre acest subiect, Xi și-ar propune să îl determine pe Donald Trump să renunțe la a mai proteja Taiwanul, astfel încât, la un moment dat, China să reușească să preia controlul asupra insulei.

După ce a pregătit terenul pentru un an de dialog la nivel înalt cu Administrația Trump, Xi Jinping își urmărește acum scopul suprem: o schimbare a politicii SUA în privința Taiwanului, astfel încât guvernul de la Taipei, care funcționează independent de cel de la Beijing, să fie izolat la nivel internațional.

Întrucât președintele Trump și-a manifestat interesul pentru un acord economic cu China în 2026, au declarat sursele, liderul chinez intenționează să-l preseze pe omologul său american să declare oficial că SUA „se opun” independenței Taiwanului.

De la venirea la putere la sfârșitul anului 2012, Xi a făcut din aducerea Taiwanului sub controlul Beijingului un principiu-cheie al „Visului său chinezesc” de renaștere națională. Aflat la al treilea mandat, Xi a subliniat în repetate rânduri că „reunificarea” este inevitabilă și nu poate fi oprită de forțe externe – o referire la sprijinul politic și militar al Washingtonului pentru Taipei.

Xi Jinping vrea controlul asupra Taiwanului

Potrivit surselor, Xi nu mai este mulțumit de poziția adoptată de Administrația președintelui Joe Biden, conform căreia Washingtonul „nu susține” independența Taiwanului. Această declarație a liniștit Beijingul la acea vreme, dar a menținut politica SUA referitoare la Taipei într-o zonă ambiguă, recunoscând pretențiile Beijingului fără, însă, a le susține.

Pentru Xi, diferența dintre a nu susține independența Taiwanului și a se opune explicit acesteia este mai mult decât semantică. Aceasta ar semnala o schimbare a politicii SUA de la o poziție neutră la una care se aliniază activ cu Beijingul împotriva suveranității taiwaneze – o schimbare care ar putea consolida și mai mult puterea lui Xi pe plan intern, notează WSJ.

Poziția actuală a Statelor Unite despre Taiwan

Administrația Trump nu a poreluat neapărat limbajul din epoca Biden de a nu susține independența Taiwanului.

„Am declarat de mult timp că ne opunem oricăror modificări unilaterale ale status quo-ului din ambele părți. China reprezintă cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat recent.

Xi crede, însă, că poate determina o schimbare în privința Taiwanului din partea lui Trump, despre care Beijingul crede că este dornic să obțină o înțelegere economică, au spus sursele. În discuțiile cu omologii lor americani, consilierii politici chinezi au subliniat deja necesitatea ca SUA să își anunțe oficial opoziția față de independența Taiwanului.

„Crearea unei rupturi între Washington și Taipei este Sfântul Graal al problemei Taiwanului pentru Beijing”, a declarat Evan Medeiros, un fost înalt oficial de securitate națională al Administrației Obama și acum profesor la Universitatea Georgetown. „Ar submina încrederea Taiwanului și ar crește influența Beijingului asupra Taipeiului.”

„Xi vede probabil perioada următoare de interacțiuni cu Trump ca fiind cea mai bună oportunitate de a încerca să separe Washingtonul și Taipei”, a adăugat Medeiros,

„China se opune ferm oricărei forme de schimburi oficiale sau legături militare între SUA și Taiwan”, a declarat Liu Pengyu, purtător de cuvânt la Ambasada Chinei în SUA..

Un acord recent intermediat de Trump și Xi pentru vânzarea aplicației de socializare TikTok către investitori americani a deschis calea pentru o serie de discuții la nivel înalt. Cei doi lideri intenționează să se întâlnească la următorul summit Asia-Pacific din Coreea de Sud, cu potențiale vizite ulterioare la Beijing ale lui Trump la începutul anului 2026 și în SUA ale lui Xi în decembrie. Această implicare rămâne incertă, au declarat persoane apropiate Casei Albe, deoarece vizita lui Trump în China depinde de cooperarea Beijingului în domeniul comercial și de eforturile de a reduce traficul de fentanil.

În același timp, relația SUA cu Taiwanul devine incertă

Trump, spre deosebire de Biden, a evitat în mare măsură să declare explicit dacă SUA ar interveni militar în cazul în care China ar invada Taiwanul, spunând că eventuale comentarii publice i-ar slăbi poziția de negociere. Într-un interviu acordat Fox News în august, Trump a declarat că Xi i-a promis că China nu va invada Taiwanul cât timp va fi președinte. Trump nu a specificat când a fost făcută această promisiune, dar a menționat că Xi i-ar fi spus că „China este foarte răbdătoare”.

Administrația Trump a amânat recent o parte din ajutoarele militare și i-a refuzat președintelui Taiwanului, Lai Ching-te, o oprire în SUA, o mișcare care a dus la anularea călătoriei lui Lai în America Latină. Aceste acțiuni au ridicat semne de întrebare atât la Washington, cât și la Taipei, cu privire la interesul lui Trump față de Taiwan, producând temeri că acesta ar putea fi mai interesat de un acord comercial cu China decât de independența insulei față de Beijing, mai scrie sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un ofițer taiwanez și-a exprimat sprijinul pentru UCRAINA/ Taipeiul avertizează asupra legăturilor dintre Rusia și China

TAIWANUL cere o colaborare strânsă cu Europa pentru a contracara amenințarea „regimurilor autoritare”

Sursa foto: Colaj GÂNDUL