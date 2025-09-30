TAIWANUL cere o colaborare strânsă cu Europa pentru a contracara amenințarea „regimurilor autoritare”

Ministrul de Externe al Taiwanului, Lin Chia-Lung, a îndemnat Europa să fie alături de Taipei, în contextul în care ambele părți se confruntă cu amenințări din partea unor state autoritare.

Taiwanul, pe care China îl consideră propriul teritoriu, se bucură de sprijinul unor state UE, care se confruntă la rândul lor cu invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Lin Chia-Lung a rostit un discurs la Forumul de Securitate de la Varșovia, subliniind importanța colaborării între cele două părți.

„Astăzi, regimurile autoritare, și anume China, Rusia, Iranul și Coreea de Nord, au format o axă de tensiuni pentru a contesta ordinea internațională bazată pe reguli. China este în mare parte văzută ca factorul decisiv din spatele invaziei ruse în Ucraina”, a avertizat ministrul taiwanez.

China denunță acuzațiile Taiwanului

Lin a evidențiat că Europa se confruntă cu amenințări din partea operațiunilor hibride rusești, similare cu cele cu care se confruntă Taiwanul din partea Chinei, precum atacurile cibernetice și exercițiile militare.

„Este momentul ca Europa să fie alături de Taiwan, să creeze o coaliție robustă pentru valorile noastre comune și să oprească expansiunea regimurilor autoritare. Taiwanul este pregătit să colaboreze cu Europa. Este Europa pregătită să colaboreze cu Taiwanul?”, a transmis Lin, citat de agenția de presă Reuters.

Beijingul a denunțat, marți, declarațiile ministrului taiwanez de Externe, argumentând că Taipeiul încearcă să exagereze amenințarea din partea Chinei și să aducă în discuție „narațiuni false”.

„Indiferent ce spun sau fac autoritățile Partidului Democrat Progresist, acestea nu pot schimba faptul istoric și juridic că Taiwanul face parte din teritoriul Chinei”, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

