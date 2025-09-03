Xi Jinping susține că „renașterea națiunii chineze” este „de neoprit”/ „Omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau RĂZBOI”

China este „de neoprit”, a declarat, miercuri, președintele chinez, Xi Jinping, în timpul unui discurs rostit înaintea paradei militare organizate la Beijing, care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Renașterea națiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii și dezvoltării umanității va triumfa cu siguranță”, a declarat Xi Jinping.

Președintele Chinei a avertizat asupra tensiunilor globale, care pot escalada, îndemnând statele să acorde o atenție sporită în vederea alegerii păcii în favoarea confruntării.

„Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare”, a afirmat Xi Jinping, citat de cotidianul Le Figaro.

Vladimir Putin și Kim Jong-Un participă la marea paradă militară de la Beijing

Președintele chinez prezidează cea mai mare paradă militară organizată vreodată în China. Xi Jinping a fost surprins îmbrăcat într-un costum care amintește de cel al lui Mao Zedong și i-a întâmpinat pe Vladimir Putin, președintele Rusiei, pe Kim Jong-Un, președintele nord-coreean, și pe alți lideri mondiali care s-au alăturat pentru a comemora sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Vladimir Putin a efectuat, duminică, vizita sa de patru zile în China, participând la summitul OCS. Putin și Xi Jinping și-au exprimat dorința de a consolida parteneriatul strategic dintre cele două state, pe fondul tensiunilor globale.

„Comunicarea noastră strânsă reflectă natura strategică a relațiilor ruso-chineze, care se află în prezent la un nivel fără precedent. Participarea la paradă este un omagiu adus realizărilor popoarelor noastre, ale poporului rus și ale celui chinez, cât și o confirmare a rolului crucial al țărilor noastre în victoria pe axele europeană și asiatică. Am fost întotdeauna împreună atunci, rămânem împreună și acum”, a declarat Putin.

Foto: Profimedia

