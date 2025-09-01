Prima pagină » Știri externe » Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului

Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului

01 sept. 2025, 12:33, Știri externe
Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
Galerie Foto

Finalul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai s-a soldat cu noi perspective asupra viitoarelor demersuri în ceea ce privește soluționarea marilor conflicte mondiale.

Vezi galeria foto
5 poze

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat discuții cu omologul său chinez, Xi Jinping, și cu premierul indian, Narendra Modi, convenind asupra intensificării cooperării în fața amenințărilor impuse de Occident și de SUA. Cei trei lideri au tratat problema războiului din Ucraina, cât și tensiunile comerciale generate de politicile președintelui SUA, Donald Trump, care au un impact major asupra economiilor Chinei și Indiei.

India, un partener important al Rusiei

Narendra Modi și-a exprimat sprijinul pentru Rusia, pledând pentru o cooperare strânsă între cel două state, pe fondul tensiunilor internaționale.

„Chiar și în cele mai dificile situații, India și Rusia au mers întotdeauna umăr la umăr. Strânsă noastră cooperare este importantă nu numai pentru popoarele ambelor țări, ci și pentru pacea, stabilitatea și prosperitate globală”, a declarat Modi.

„Rusia și India au menținut relații speciale de prietenie și încredere pe parcursul multor decenii. Aceasta stă baza dezvoltării relațiilor noastre în viitor”, a subliniat Putin, citat de agenția de presă Reuters.

Xi Jinping, Putin și Modi au fost surprinși purtând discuții într-o atmosferă destinsă, făcând gesturi care sugerează o înțelegere între liderii celor trei mari economii globale.

China este pregătită să sprijine Rusia în vederea soluționării conflictului din Ucraina

Discuțiile au vizat și soluționarea războiului din Ucraina, în contextul în care Moscova și Kievul se pregătesc pentru desfășurarea unor negocieri în vederea încetării focului. Putin i-a dezvăluit președintelui chinez, Xi Jinping, rezultatele discuțiilor cu Trump și pregătirile care se află în desfășurare pentru soluționarea conflictului din Ucraina.

„Apreciem foarte mult eforturile și propunerile Chinei și Indiei care vizează facilitarea rezolvări crizei din Ucraina”, a declarat Putin.

La rândul său, Xi Jinping a respins „actele de intimidare” și „mentalitatea specifică Războiului Rece”, fără să facă referire în mod direct la Statele Unite.

Summitul, primul de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este considerat a fi cel mai important de la crearea OCS din 2001, deoarece acesta are loc pe fondul unor crize care afectează statele membre: confruntarea comercială cu SUA, războiul din Ucraina și disputa nucleară din Iran.

Foto: Profimedia

