Putin susține că relațiile dintre RUSIA și CHINA se află la un „nivel fără precedent”/ Moscova și Beijingul își consolidează parteneriatul strategic

Președintele rus, Vladimir Putin, a salutat, marți, cooperarea dintre Moscova și Beijing, asigurându-l pe omologul său chinez, Xi Jinping, că relațiile diplomatice dintre cele două state se află la un „nivel fără precedent”.

Vladimir Putin se află în China de duminică, participând la summitul OCS care s-a desfășurat la Tianjin, unde Moscova și Beijingul și-au exprimat deschiderea spre consolidarea cooperării, pe fondul tensiunilor globale. Liderul rus urmează să participe, miercuri, la o paradă militară la Beijing, pentru a sărbători cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

„Comunicarea noastră strânsă reflectă natura strategică a relațiilor ruso-chineze, care se află în prezent la un nivel fără precedent. Participarea la paradă este un omagiu adus realizărilor popoarelor noastre, ale poporului rus și ale celui chinez, cât și o confirmare a rolului crucial al țărilor noastre în victoria pe axele europeană și asiatică. Am fost întotdeauna împreună atunci, rămânem împreună și acum”, a declarat Putin, citat de cotidianul Le Monde.

Xi Jinping salută colaborarea dintre China și Rusia

Președintele chinez a lăudat relația de „colaborare strategică cuprinzătoare” dintre cele două țări și a afirmat disponibilitatea de a coopera în „construirea unui sistem de guvernanță globală mai echitabil și mai rezonabil”.

„Relațiile dintre China și Rusia au rezistat testului schimbărilor internaționale, sunt relații de bună vecinătate, colaborare strategică cuprinzătoare și cooperare reciproc avantajoasă între două mari puteri”, a subliniat Xi Jinping.

Discuțiile de la summitul OCS au vizat și soluționarea războiului din Ucraina, în contextul în care Moscova și Kievul se pregătesc pentru desfășurarea unor negocieri în vederea încetării focului. Putin i-a dezvăluit președintelui chinez, Xi Jinping, rezultatele discuțiilor cu Trump și pregătirile care se află în desfășurare pentru soluționarea conflictului din Ucraina.

