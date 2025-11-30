„Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată”. Așa sună titlul „The Times” în care prestigioasa publicație britanică anunță că, foarte probabil, dacă Volodimir Zelenski va pleca într-un fel sau altul de la șefia statului ucrainean, urmașul său este persoana pe care a îndepărtat-o exact din acest motiv: Valeri Zalujnîi, fostul șef al Armatei Ucrainei, actual ambasador în Marea Britanie.

Pe principiul „de ce ți-e frică nu scapi”, Zalujnîi l-ar putea învinge pe Zelenski la alegerile prezidențiale din Ucraina, dacă acestea vor avea loc. Acestea sunt ultimele date ale unui sondaj din noiembrie 2025 care arată că rata de aprobare a actualului lider ucrainean s-a înjumătățit din cauza dosarului răsunător de corupție.

Valeri Zalujnîi, fost comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și ambasador al Kievului în Marea Britanie, l-ar putea învinge pe actualul președinte Volodimir Zelenski în alegerile din Ucraina, relatează jurnaliștii The Times

Zalujnîi este descris drept singura persoană apropiată de rata de aprobare prezidențială, chiar dacă nu îl depășește pe Zelenski.

Popularitatea lui Zalujnîi se datorează în principal statutului său de „erou de război”, pentru că a condus apărarea țării în primele etape ale conflictului.

Publicația prezintă și un grafic care reflectă preferințele alegătorilor din ultimii doi ani.

De fiecare dată, repondenții au fost întrebați pentru cine ar vota în primul tur al unor eventuale alegeri prezidențiale.

În ianuarie 2024, peste 45% erau pregătiți să voteze pentru Zelenski, iar peste 30% pentru Zalujnîi. Apoi, dinamica s-a inversat: în toamna anului 2024, repondenții erau mai dispuși să voteze pentru Zalujnîi (20%, respectiv 30%).

În primăvara anului 2025, alegătorii au fost din nou de partea lui Zelenski – cota sa a crescut la peste 40%, în timp ce cea a lui Zalujnîi a scăzut la 20%.

În octombrie 2025, diferența dintre cei doi politicieni era minimă – mai puțin de 5% (Zelenski puțin sub 30%, Zalujnîi puțin peste 25%).

„Criza de corupție din Ucraina a schimbat situația – ar putea duce la demisia actualului președinte”, a declarat fostul consilier economic al lui Zelenski, Alexander Rodneanski Jr., într-un interviu acordat publicației The Economist.

Încrederea în Zelenski s-a înjumătățit pe fondul scandalului și al investigațiilor deschise de autorități.

La începutul lunii mai, Zalujnîi se aflat în fruntea clasamentului în ceea ce privește încrederea ucrainenilor, scria Strana.ua, citând un sondaj realizat de New Image Marketing Group.

Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei era creditat cu 70% încredere. Pe locul al doilea s-a clasat Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații (GRU), cu 65%. Zelenski, cu 58%.

Cu toate acestea, surse apropiate lui Zalujnîi au sugerat că, în ciuda popularității sale, este puțin probabil să candideze la cea mai înaltă funcție.

Zalujnîi a negat public orice planuri de a candida la președinție, precizând că organizarea alegerilor este imposibilă în timpul operațiunilor militare.

La începutul lunii noiembrie, Zalujnîi a declarat că Ucraina ar putea ajunge la o pace cu Federația Rusă, chiar dacă nu obține „victoria completă” pe care o dorește. „Pacea, chiar și în așteptarea următorului război, oferă o șansă pentru schimbări politice, reforme profunde, redresare deplină, creștere economică și întoarcerea cetățenilor”, a afirmat el într-un articol pentru Liga.net.

