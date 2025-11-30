Prima pagină » Știri externe » The Times: „Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată. Valeri Zalujnîi l-ar putea înlocui pe liderul de la Kiev”

The Times: „Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată. Valeri Zalujnîi l-ar putea înlocui pe liderul de la Kiev”

Olga Borșcevschi
30 nov. 2025, 20:20, Știri externe
The Times: „Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată. Valeri Zalujnîi l-ar putea înlocui pe liderul de la Kiev”
Galerie Foto 6

Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată”. Așa sună titlul „The Times” în care prestigioasa publicație britanică anunță că, foarte probabil, dacă Volodimir Zelenski va pleca într-un fel sau altul de la șefia statului ucrainean, urmașul său este persoana pe care a îndepărtat-o exact din acest motiv: Valeri Zalujnîi, fostul șef al Armatei Ucrainei, actual ambasador în Marea Britanie.

Pe principiul „de ce ți-e frică nu scapi”, Zalujnîi l-ar putea învinge pe Zelenski la alegerile prezidențiale din Ucraina, dacă acestea vor avea loc. Acestea sunt ultimele date ale unui sondaj din noiembrie 2025 care arată că rata de aprobare a actualului lider ucrainean s-a înjumătățit din cauza dosarului răsunător de corupție.

Valeri Zalujnîi, fost comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și ambasador al Kievului în Marea Britanie, l-ar putea învinge pe actualul președinte Volodimir Zelenski în alegerile din Ucraina, relatează jurnaliștii The Times

Zalujnîi este descris drept singura persoană apropiată de rata de aprobare prezidențială, chiar dacă nu îl depășește pe Zelenski.

Popularitatea lui Zalujnîi se datorează în principal statutului său de „erou de război”, pentru că a condus apărarea țării în primele etape ale conflictului.

Foto: Facebook / Zaluzhnyi Valerii

Publicația prezintă și un grafic care reflectă preferințele alegătorilor din ultimii doi ani.

De fiecare dată, repondenții au fost întrebați pentru cine ar vota în primul tur al unor eventuale alegeri prezidențiale.

În ianuarie 2024, peste 45% erau pregătiți să voteze pentru Zelenski, iar peste 30% pentru Zalujnîi. Apoi, dinamica s-a inversat: în toamna anului 2024, repondenții erau mai dispuși să voteze pentru Zalujnîi (20%, respectiv 30%).

În primăvara anului 2025, alegătorii au fost din nou de partea lui Zelenski – cota sa a crescut la peste 40%, în timp ce cea a lui Zalujnîi a scăzut la 20%.

În octombrie 2025, diferența dintre cei doi politicieni era minimă – mai puțin de 5% (Zelenski puțin sub 30%, Zalujnîi puțin peste 25%).

Sursa foto: The Times

„Criza de corupție din Ucraina a schimbat situația – ar putea duce la demisia actualului președinte”, a declarat fostul consilier economic al lui Zelenski, Alexander Rodneanski Jr., într-un interviu acordat publicației The Economist.

Încrederea în Zelenski s-a înjumătățit pe fondul scandalului și al investigațiilor deschise de autorități.

Foto: Mediafax/Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpa

La începutul lunii mai, Zalujnîi se aflat în fruntea clasamentului în ceea ce privește încrederea ucrainenilor, scria Strana.ua, citând un sondaj realizat de New Image Marketing Group.

Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei era creditat cu 70% încredere. Pe locul al doilea s-a clasat Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații (GRU), cu 65%. Zelenski, cu 58%.

Cu toate acestea, surse apropiate lui Zalujnîi au sugerat că, în ciuda popularității sale, este puțin probabil să candideze la cea mai înaltă funcție.

Zalujnîi a negat public orice planuri de a candida la președinție, precizând că organizarea alegerilor este imposibilă în timpul operațiunilor militare.

La începutul lunii noiembrie, Zalujnîi a declarat că Ucraina ar putea ajunge la o pace cu Federația Rusă, chiar dacă nu obține „victoria completă” pe care o dorește. „Pacea, chiar și în așteptarea următorului război, oferă o șansă pentru schimbări politice, reforme profunde, redresare deplină, creștere economică și întoarcerea cetățenilor”, a afirmat el într-un articol pentru Liga.net.

Foto: Facebook / Zaluzhnyi Valerii

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Rusia vs. Ucraina, diplomație turbulentă și avertisment al istoriei recente. Moscova a încălcat Memorandumul de la Budapesta și Acordurile de la Minsk. „Slăbiciunea Europei, expusă dureros. SUA stabilește termenii negocierilor”

„Midas” vs. Mindich. Cum a executat NABU din Ucraina cea mai mare operațiune anticorupție din istoria sa și de ce se implică UE. The Insider: „Zelenski, pus sub presiune”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Rușii au încercat să-și creeze propriul lor premiu Nobel. Istoric rus: Adevăratul premiu Nobel și-a pierdut relevanța
18:54
Rușii au încercat să-și creeze propriul lor premiu Nobel. Istoric rus: Adevăratul premiu Nobel și-a pierdut relevanța
CONTROVERSĂ 🚨 S-au încheiat alegerile parlamentare din Transnistria. Rezultatele vor fi anunțate pe 1 decembrie
18:00
🚨 S-au încheiat alegerile parlamentare din Transnistria. Rezultatele vor fi anunțate pe 1 decembrie
CONTROVERSĂ Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituțiilor media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false”
17:41
Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituțiilor media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false”
TURISM Un tiktoker surprinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului
17:30
Un tiktoker surprinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului
Europa se luptă în secret pentru banii Chinei. Germania, Ungaria, Polonia, Grecia și Țările Nordice, în umbra investițiilor chineze. România este – din nou -„inexistentă”
17:24
Europa se luptă în secret pentru banii Chinei. Germania, Ungaria, Polonia, Grecia și Țările Nordice, în umbra investițiilor chineze. România este – din nou -„inexistentă”
EXTERNE Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la posibila intervenție militară a președintelui Donald Trump
17:18
Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la posibila intervenție militară a președintelui Donald Trump
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Rusia a mutat 16 bombardiere și rachetele lor de șase tone mai aproape de Ucraina. Care va fi misiunea lor?
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Spune-mi dacă mănânci brânză ca să-ți spun dacă vei dezvolta demență
SPORT Cine poate VENI ca selecționer al României. „Când o să ajungă și ei la echipa națională?”
19:14
Cine poate VENI ca selecționer al României. „Când o să ajungă și ei la echipa națională?”
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Dezvăluire WSJ: Pe masa negocierilor din Miami se află calendarul alegerilor din Ucraina și „schimbul de teritorii”
19:00
🚨 Pace în Ucraina. Dezvăluire WSJ: Pe masa negocierilor din Miami se află calendarul alegerilor din Ucraina și „schimbul de teritorii”
România trage frâna, Bulgaria și Ungaria accelerează. Vecinii fac bugete predictibile și vor performanță economică, România este fix la polul opus. Bolojan anunță că ne vom lungi cu bugetul actual până în ianuarie 2026
18:54
România trage frâna, Bulgaria și Ungaria accelerează. Vecinii fac bugete predictibile și vor performanță economică, România este fix la polul opus. Bolojan anunță că ne vom lungi cu bugetul actual până în ianuarie 2026
INEDIT „Am mâncat 50 de șoareci și am slăbit 14 kilograme. Au fost destul de gustoși”. Povestea tinerei care a uimit China într-un concurs de supraviețuire de 35 de zile
18:48
„Am mâncat 50 de șoareci și am slăbit 14 kilograme. Au fost destul de gustoși”. Povestea tinerei care a uimit China într-un concurs de supraviețuire de 35 de zile
ECONOMIE Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii
18:31
Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii
PODCAST ALTCEVA Lavinia Betea, despre Zoia Ceaușescu: „N-a avut suficientă putere în ea”
18:00
Lavinia Betea, despre Zoia Ceaușescu: „N-a avut suficientă putere în ea”

Cele mai noi