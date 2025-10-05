Prima pagină » Știri externe » Haos în Georgia. Zeci de mii de oameni în stradă. Protestatarii au vrut să ia cu asalt Palatul Prezidențial

Haos în Georgia. Zeci de mii de oameni în stradă. Protestatarii au vrut să ia cu asalt Palatul Prezidențial

Oana Zvobodă
05 oct. 2025, 10:22, Știri externe
Haos în Georgia. Zeci de mii de oameni în stradă. Protestatarii au vrut să ia cu asalt Palatul Prezidențial
Galerie Foto 4

Zeci de mii de oameni au protestat împotriva puterii în Georgia, sâmbătă, la Tbilisi. Tensiunile politice din Georgia au escaladat, după ce protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial.

Vezi galeria foto
4 poze

„Suntem aici pentru a proteja democraţia noastră, pe care Visul georgian este pe cale să o distrugă”, a declarat pentru AFP Natela Gvaharia, o manifestantă în vârstă de 77 de ani.

Un alt participant la protest, Aleko Samniaşvili, un student de 20 de ani, a estimat că ambiţia Georgiei de a adera la UE ar fi pierdută dacă Visul georgian rămâne la putere. „Înlăturându-l de la putere noi vom salva ţara”, a spus acesta.

Manifestanții au dat foc baricadelor din apropierea Pieței Libertății. În acest timp, forțele de ordine au intervenit în număr mare în zonă.

FOTO: Captură video X/Anna Gavarishvili

Forțele de ordine au ripostat cu tunuri de apă și spray-uri cu piper pentru a dispersa zecile de mii de manifestanți care fluturau steaguri georgiene și ale Uniunii Europene.

Manifestația vine după luni de represiune împotriva opoziției pro-occidentale, a presei independente și a organizațiilor civice.

În timpul unei conferințe de presă, Kakha Kaladze, primarul orașului Tbilisi, membru al partidului de guvernământ Visul Georgian, a descris evenimentele violente drept „o tentativă directă de lovitură de stat”

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale,Visul Georgian a obținut 80,7% din voturile la nivel național și este pe cale să câștige alegerile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ALEGERI ÎN CEHIA | Rezultate finale. Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți, al fostului premier Babis, a câștigat alegerile. Este a doua victorie a trumpismului în Europa, după Polonia. Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban, se opune ajutorării Ucrainei

Israelul anunță că a DEPORTAT încă 137 de cetățeni străini reținuți după ce au încercat să ajungă pe mare în Gaza

Liderii internaționali REACȚIONEAZĂ după ce Hamas a acceptat o parte din planul lui Donald Trump privind Gaza. „Sunt gata pentru o pace de durată”

Citește și

EXTERNE 47 de morți în Nepal, în urma inundațiilor și alunecărilor de teren, în ultimele 36 de ore
10:27
47 de morți în Nepal, în urma inundațiilor și alunecărilor de teren, în ultimele 36 de ore
EXTERNE P. Diddy, CONDAMNAT la patru ani de închisoare. Artistul a implorat iertare în fața judecătorului: „Mi-e atât de rușine”
19:57
P. Diddy, CONDAMNAT la patru ani de închisoare. Artistul a implorat iertare în fața judecătorului: „Mi-e atât de rușine”
EXTERNE Israelul anunță că a DEPORTAT încă 137 de cetățeni străini reținuți după ce au încercat să ajungă pe mare în Gaza
19:10
Israelul anunță că a DEPORTAT încă 137 de cetățeni străini reținuți după ce au încercat să ajungă pe mare în Gaza
EXTERNE ALEGERI ÎN CEHIA | Rezultate finale. Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți, al fostului premier Babis, a câștigat alegerile. Este a doua victorie a trumpismului în Europa, după Polonia. Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban, se opune ajutorării Ucrainei
18:50
ALEGERI ÎN CEHIA | Rezultate finale. Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți, al fostului premier Babis, a câștigat alegerile. Este a doua victorie a trumpismului în Europa, după Polonia. Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban, se opune ajutorării Ucrainei
EXTERNE Liderii internaționali REACȚIONEAZĂ după ce Hamas a acceptat o parte din planul lui Donald Trump privind Gaza. „Sunt gata pentru o pace de durată”
18:04
Liderii internaționali REACȚIONEAZĂ după ce Hamas a acceptat o parte din planul lui Donald Trump privind Gaza. „Sunt gata pentru o pace de durată”
Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Cancan.ro
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Digi24
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Incendiu violent într-un bloc cu zece etaje din Arad! O bătrână a fost salvată în ultima clipă: „Striga că ia foc, că arde”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul pentru care medicamentele au gust RĂU
Capital.ro
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine beneficiază
Evz.ro
Cele mai vechi clădiri din București, care dau farmec Capitalei. Povești despre biserici, hanuri și case boierești
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Primul mesaj transmis de Cristian Botgros de pe patul de spital! Nicolae Botgros: „M-a apucat de mână și a zis...”. Cum se simte acum nepotul celebrului dirijor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul nostru atunci când nu dormim bine?