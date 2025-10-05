Zeci de mii de oameni au protestat împotriva puterii în Georgia, sâmbătă, la Tbilisi. Tensiunile politice din Georgia au escaladat, după ce protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial.

„Suntem aici pentru a proteja democraţia noastră, pe care Visul georgian este pe cale să o distrugă”, a declarat pentru AFP Natela Gvaharia, o manifestantă în vârstă de 77 de ani.

Un alt participant la protest, Aleko Samniaşvili, un student de 20 de ani, a estimat că ambiţia Georgiei de a adera la UE ar fi pierdută dacă Visul georgian rămâne la putere. „Înlăturându-l de la putere noi vom salva ţara”, a spus acesta.

Manifestanții au dat foc baricadelor din apropierea Pieței Libertății. În acest timp, forțele de ordine au intervenit în număr mare în zonă.

Forțele de ordine au ripostat cu tunuri de apă și spray-uri cu piper pentru a dispersa zecile de mii de manifestanți care fluturau steaguri georgiene și ale Uniunii Europene.

Manifestația vine după luni de represiune împotriva opoziției pro-occidentale, a presei independente și a organizațiilor civice.

În timpul unei conferințe de presă, Kakha Kaladze, primarul orașului Tbilisi, membru al partidului de guvernământ Visul Georgian, a descris evenimentele violente drept „o tentativă directă de lovitură de stat”

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale,Visul Georgian a obținut 80,7% din voturile la nivel național și este pe cale să câștige alegerile.

