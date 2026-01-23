Prima pagină » Știri externe » Zelenski vede un viitor glorios pentru Ucraina. „Avem cea mai mare armată cu o experiență reală de război”

Zelenski vede un viitor glorios pentru Ucraina. „Avem cea mai mare armată cu o experiență reală de război"

Olga Borșcevschi
23 ian. 2026, 15:02, Știri externe
Zelenski vede un viitor glorios pentru Ucraina. „Avem cea mai mare armată cu o experiență reală de război”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, în timpul unei discuții cu jurnaliștii, că Ucraina s-ar putea alătura „Forțelor Unite ale Europei” după încheierea războiului. El a precizat că Europa poate pregăti baza financiară pentru o astfel de forță, iar Ucraina ar putea furniza militari, relatează Unian.

„Toată lumea înțelege că avem cea mai mare și cea mai experimentată armată, cu o experiență reală de război. Toți înțeleg acest lucru, pentru că suntem în război. Și, prin urmare, armata ucraineană ar putea deveni baza forțelor unite ale Europei ”, a precizat Zelenski.

Potrivit liderului de la Kiev, crearea unor forțe comune unite necesită pași juridici, birocratici și financiari, lucruri pentru care autoritățile din Ucraina nu au timp în acest moment.

„Ne concentrăm pe front”, a explicat Zelenski.

Foto: Hepta / Pool /Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire)

Președintele Ucrainei a menționat că Europa poate pregăți baza financiară pentru crearea unei astfel de forțe, iar Ucraina va oferi o armată, în cadrul căreia, după război, mai mulți oameni vor dori să rămână.

„Vor fi oameni care vor căuta un alt loc de muncă, un salariu mai bun, o altă direcție în viață. Dar nu vrem să le pierdem experiența. Acest lucru necesită un sprijin financiar suplimentar și puternic, astfel încât ei să dorească să rămână în armată. Este nevoie de o sursă, iar Europa poate găsi una. Acesta este unul dintre pașii fundamentali pentru a păstra oamenii cu experiență. Ulterior, aceștia  vor transmite cunoștințele și tehnologia”, a adăugat Zelenski.

Zelenski a menționat că Ucraina a adus deja o contribuție semnificativă la viitoarele Forțe Unite, prin utilizarea armelor occidentale în condiții reale de luptă.

„Ucraina, încă de la începutul războiului, a demonstrat foarte multe lucruri atunci când a preluat și a folosit armament european, american sau de alt tip. A ajustat artileria, a demonstrat care obuze funcționează și care nu funcționează în războiul modern. Cu alte cuvinte, a împărtășit toate aceste cunoștințe cu partenerii săi. Același lucru este valabil și în cazul dronelor”, a remarcat președintele.

În același timp, el a reamintit că Rusia intenționează să își mărească efectivele militare la 2,5 milioane de militari până în 2030.

„Au cel puțin 1,5 milioane de soldați cu experiență de luptă. În ceea ce privește forțele europene, nu vorbim doar despre cifre, ci și despre capacitate și experiență. Nu ne putem lipsi de armata ucraineană, de un milion de ucraineni. Aceasta va fi armata de bază”, a remarcat Zelenski.

