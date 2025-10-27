Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin?

EXTERNE China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
13:38
„Un plan de încetare a focului va fi pregătit în termen de 7-10 zile, dar este puțin probabil ca Putin să îl accepte”, spune Volodimir Zelenski.
Potrivit președintelui ucrainean, „coaliția decisivă” intenționează să elaboreze un plan de încetare a focului în viitorul apropiat.
„Câteva puncte scurte. De exemplu, un plan de încetare a focului. Am decis să lucrăm la asta în următoarea săptămână sau zece zile”, a spus Zelenski într-un interviu acordat Axios.
