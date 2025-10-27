Prima pagină » Știri externe » Planul B al Europei pentru Kiev. CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina

Planul B al Europei pentru Kiev. CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina

Olga Borșcevschi
27 oct. 2025, 12:24, Știri externe
Planul B al Europei pentru Kiev. CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina

CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina. Acest lucru se va întâmpla dacă nu se va ajunge la un consens privind împrumutul pentru Kiev din activele rusești înghețate, relatează Politico, citând diplomați europeni.

Țările UE ar putea fi chemate să strângă zeci de miliarde de euro printr-o datorie comună, ca parte a unui „Plan B” pentru a menține Ucraina pe linia de plutire, după ce Belgia a blocat planurile de a folosi activele rusești înghețate drept colac financiar pentru Kiev, potrivit a trei diplomați europeni.

Varianta datoriei comune pentru ajutorarea Ucrainei urmează să fie inclusă într-un document pe care Comisia Europeană îl va prezenta în următoarele săptămâni capitalelor europene, alături de varianta „împrumutul pentru reparații” și o a treia opțiune: eliberarea Ucrainei, au declarat diplomații. (Doar Ungaria ar susține cea de-a treia opțiune, au precizat aceștia).

Planul B: a treia opțiune

Mai mulți lideri au abordat planul comun privind datoria Ucrainei în timpul summitului Consiliului European de joia trecută, deoarece a devenit clar că Belgia nu își va retrage obiecțiile privind utilizarea activelor rusești înghețate, aflate la Euroclear, cu sediul la Bruxelles, a declarat unul dintre diplomații UE (care, la fel ca ceilalți, a vorbit sub protecția anonimatului despre discuțiile cu ușile închise).

Foto: profimedia

Perspectiva ca țările UE, multe deja puternic îndatorate, să fie nevoite să se afunde și mai mult în datorii pentru a sprijini Ucraina va ridica miza deiscuțiilor. Kievul se va confrunta cu dificultăți financiare grave la sfârșitul primului trimestru din 2026 dacă nu primește o nouă infuzie de bani, iar Europa este în prezent singura opțiune credibilă. 

Iminentul impas înseamnă că executivul european va trebui să lucreze contra cronometru pentru a elabora documentele privind opțiunile posibile, astfel încât liderii să poată lua o decizie finală cel târziu la summitul EUCO din 18 decembrie. Ambasadorii UE urmează să discute miercuri, la Coreper, consecințele fiascului de joia trecută. 

Având în vedere riscurile creșterii unei datorii comune, doi dintre diplomați au subliniat că majoritatea, deși nu toate țările membre, consideră  în continuare utilizarea activelor înghețate ale Rusiei drept opțiunea „cea mai preferată”. Ideea datoriei comune a fost probabil lansată ca o opțiune „sperietoare” pentru a presa țările să accepte mișcarea.

„Care e rostul să discutăm soluții alternative? Acesta [împrumutul pentru reparații] este singurul instrument pe care îl avem”, a spus un al patrulea diplomat. „Și ar trebui să fim sinceri în această privință.”

Diplomații au precizat că eșecul de joi s-a datorat și momentului ales. Prim-ministrul belgian Bart De Wever, care se află în mijlocul unor negocieri bugetare dificile pe plan intern, a văzut ultima propunere juridică a Comisiei pentru împrumutul de reparații abia în dimineața summitului, au declarat doi diplomați. Era greu de crezut că ar fi aprobat-o, mai ales dacă aceasta ar putea expune Belgia la datorii financiare.

În 2023, Ungaria a blocat un plan de finanțare a Ucrainei, dar s-a retras în ultimul moment, permițând aprobarea unui împrumut de 50 de miliarde de euro în februarie 2024. Pe atunci, însă, UE nu era singura – SUA încă oferea ajutor financiar Ucrainei. 

UE a mai fost în această situație și și-a onorat promisiunea de a sprijini Kievul. Însă de data aceasta, lipsa altor susținători financiari și faptul că unele țări mari ale UE (precum Franța) se confruntă acum cu probleme bugetare serioase. „Împrumutul pentru reparații” este, de asemenea, un teritoriu complet nou pentru UE.  

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXTERNE China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
13:38
China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
ULTIMA ORĂ „Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul
13:15
„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul
EXTERNE Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
12:55
Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
ULTIMA ORĂ Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin?
12:48
Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin?
EXTERNE George CLOONEY, vedeta din saga „Ocean’s”, replică de Hollywood la jaful de la Muzeul Luvru: „S-au descurcat bine”
12:16
George CLOONEY, vedeta din saga „Ocean’s”, replică de Hollywood la jaful de la Muzeul Luvru: „S-au descurcat bine”
EXTERNE Aflat în turneu în Asia, Donald Trump face declarații despre Rusia și testele rachetelor nucleare: „Ei nu se joacă cu noi. Nici noi nu ne jucăm cu ei”
12:11
Aflat în turneu în Asia, Donald Trump face declarații despre Rusia și testele rachetelor nucleare: „Ei nu se joacă cu noi. Nici noi nu ne jucăm cu ei”
Mediafax
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
Digi24
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ce a pățit un adolescent după ce a înghițit aproape 200 de magneți
POLITICĂ Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”
13:46
Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”
METEO Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”
13:39
Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”
ECONOMIE Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT
13:32
Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT
POLITICĂ Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”
13:22
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”
POLITICĂ Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci”
13:08
Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci”
SPORT Duel INEDIT în Cupa României: Dinamo vs Dinamo! Când e programat meciul
12:51
Duel INEDIT în Cupa României: Dinamo vs Dinamo! Când e programat meciul