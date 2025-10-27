Planul B al Europei pentru Kiev. CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina

CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina. Acest lucru se va întâmpla dacă nu se va ajunge la un consens privind împrumutul pentru Kiev din activele rusești înghețate, relatează Politico, citând diplomați europeni.

Țările UE ar putea fi chemate să strângă zeci de miliarde de euro printr-o datorie comună, ca parte a unui „Plan B” pentru a menține Ucraina pe linia de plutire, după ce Belgia a blocat planurile de a folosi activele rusești înghețate drept colac financiar pentru Kiev, potrivit a trei diplomați europeni.

Varianta datoriei comune pentru ajutorarea Ucrainei urmează să fie inclusă într-un document pe care Comisia Europeană îl va prezenta în următoarele săptămâni capitalelor europene, alături de varianta „împrumutul pentru reparații” și o a treia opțiune: eliberarea Ucrainei, au declarat diplomații. (Doar Ungaria ar susține cea de-a treia opțiune, au precizat aceștia).

Planul B: a treia opțiune

Mai mulți lideri au abordat planul comun privind datoria Ucrainei în timpul summitului Consiliului European de joia trecută, deoarece a devenit clar că Belgia nu își va retrage obiecțiile privind utilizarea activelor rusești înghețate, aflate la Euroclear, cu sediul la Bruxelles, a declarat unul dintre diplomații UE (care, la fel ca ceilalți, a vorbit sub protecția anonimatului despre discuțiile cu ușile închise).

Perspectiva ca țările UE, multe deja puternic îndatorate, să fie nevoite să se afunde și mai mult în datorii pentru a sprijini Ucraina va ridica miza deiscuțiilor. Kievul se va confrunta cu dificultăți financiare grave la sfârșitul primului trimestru din 2026 dacă nu primește o nouă infuzie de bani, iar Europa este în prezent singura opțiune credibilă.

Iminentul impas înseamnă că executivul european va trebui să lucreze contra cronometru pentru a elabora documentele privind opțiunile posibile, astfel încât liderii să poată lua o decizie finală cel târziu la summitul EUCO din 18 decembrie. Ambasadorii UE urmează să discute miercuri, la Coreper, consecințele fiascului de joia trecută.

Având în vedere riscurile creșterii unei datorii comune, doi dintre diplomați au subliniat că majoritatea, deși nu toate țările membre, consideră în continuare utilizarea activelor înghețate ale Rusiei drept opțiunea „cea mai preferată”. Ideea datoriei comune a fost probabil lansată ca o opțiune „sperietoare” pentru a presa țările să accepte mișcarea.

„Care e rostul să discutăm soluții alternative? Acesta [împrumutul pentru reparații] este singurul instrument pe care îl avem”, a spus un al patrulea diplomat. „Și ar trebui să fim sinceri în această privință.”

Diplomații au precizat că eșecul de joi s-a datorat și momentului ales. Prim-ministrul belgian Bart De Wever, care se află în mijlocul unor negocieri bugetare dificile pe plan intern, a văzut ultima propunere juridică a Comisiei pentru împrumutul de reparații abia în dimineața summitului, au declarat doi diplomați. Era greu de crezut că ar fi aprobat-o, mai ales dacă aceasta ar putea expune Belgia la datorii financiare.

În 2023, Ungaria a blocat un plan de finanțare a Ucrainei, dar s-a retras în ultimul moment, permițând aprobarea unui împrumut de 50 de miliarde de euro în februarie 2024. Pe atunci, însă, UE nu era singura – SUA încă oferea ajutor financiar Ucrainei.

UE a mai fost în această situație și și-a onorat promisiunea de a sprijini Kievul. Însă de data aceasta, lipsa altor susținători financiari și faptul că unele țări mari ale UE (precum Franța) se confruntă acum cu probleme bugetare serioase. „Împrumutul pentru reparații” este, de asemenea, un teritoriu complet nou pentru UE.

