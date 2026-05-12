Prima pagină » Știri politice » META pierde procesul împotriva tribunalului italian, care solicită plata jurnaliștilor în cazul utilizării articolelor de către platformele online

META pierde procesul împotriva tribunalului italian, care solicită plata jurnaliștilor în cazul utilizării articolelor de către platformele online

Ruxandra Radulescu
META pierde procesul împotriva tribunalului italian, care solicită plata jurnaliștilor în cazul utilizării articolelor de către platformele online
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Compania Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a pierdut în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) procesul intentat împotriva unei decizii a autorităților italiene privind obligația de a compensa jurnaliștii pentru utilizarea online a fragmentelor presă de către platformele companiei, transmite Mediafax.ro.

Procesul viza compatibilitatea legislației italiene, care impune o „remunerație echitabilă” pentru utilizarea publicațiilor de presă de către platforme online, cu dreptul Uniunii Europene.

„Dreptul editorilor la o remunerație echitabilă este compatibil cu dreptul Uniunii”

Decizia, pronunțată la Luxemburg marți, confirmă că statele membre ale UE pot obliga platformele online să plătească o remunerație echitabilă pentru utilizarea conținutului jurnalistic, în conformitate cu legislația europeană privind drepturile de autor.

„Curtea menționează că dreptul editorilor la o remunerație echitabilă este compatibil cu dreptul Uniunii, cu condiția ca această remunerație să constituie contraprestația economică a autorizației de a utiliza online publicațiile lor”, se arată în comunicatul CJUE.

Editorii păstrează controlul asupra utilizării conținutului lor

Judecătorii europeni subliniază totodată că editorii păstrează controlul asupra utilizării conținutului lor.

„Editorii trebuie, în plus, să poată să refuze această autorizație sau să o acorde cu titlu gratuit. Pe de altă parte, nu se poate solicita nicio plată de la prestatorii care nu utilizează aceste publicații”, se mai specifică în comunicat.

CJUE a mai apreciat că obligațiile impuse platformelor de a negocia și de a furniza date editorilor sunt justificate, întrucât urmăresc „asigurarea unei piețe a dreptului de autor performante și echitabile” și protejarea investițiilor editorilor de presă.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene invocă dreptul de proprietate intelectuală

Totodată, Curtea a subliniat necesitatea unui echilibru între drepturi fundamentale.

„Aceste obligații permit instituirea unui just echilibru între libertatea de a desfășura o activitate comercială, pe de o parte, și dreptul de proprietate intelectuală, precum și dreptul la libertatea și la pluralismul mijloacelor de informare în masă, pe de altă parte”, se mai arată în decizie.

Cazul a fost deschis după ce Meta a contestat o decizie a autorității italiene AGCOM, pe motiv că regimul național italian de compensare încalcă legislația europeană privind piața unică digitală. Curtea a respins, însă, argumentele companiei și a confirmat principiul dreptului editorilor la remunerație echitabilă în condițiile stabilite de dreptul UE.

Hotărârea are implicații mai largi pentru conflictul tot mai intens dintre deținătorii de publicații și marile companii tehnologice, în contextul utilizării conținutului media și al datelor jurnalistice, inclusiv pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Gabriela Firea, atac la Bolojan: Taxarea mamelor nu a salvat bugetul
17:24
Gabriela Firea, atac la Bolojan: Taxarea mamelor nu a salvat bugetul
EVENIMENT Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
17:17
Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
FLASH NEWS Toni Neacșu explică de ce crește riscul de dosar penal pentru Bolojan, după ce Comisia juridică a Senatului a recomandat sesizarea Parchetului pentru OUG privind SAFE
15:08
Toni Neacșu explică de ce crește riscul de dosar penal pentru Bolojan, după ce Comisia juridică a Senatului a recomandat sesizarea Parchetului pentru OUG privind SAFE
REACȚIE Fostul premier Theodor Stolojan îi cere lui Nicușor Dan să nu mai tragă de timp: „Nu poate aștepta, trebuie să aplice Constituția”
14:50
Fostul premier Theodor Stolojan îi cere lui Nicușor Dan să nu mai tragă de timp: „Nu poate aștepta, trebuie să aplice Constituția”
VIDEO Renate Weber explică de ce a sesizat la CCR ordonanța lui Bolojan: S-a încălcat principiul separării puterilor în stat/A sfidat spiritul Constituției
14:48
Renate Weber explică de ce a sesizat la CCR ordonanța lui Bolojan: S-a încălcat principiul separării puterilor în stat/A sfidat spiritul Constituției
INFRASTRUCTURĂ Ciprian Ciucu: „Infrastructura colapsează. Îmi asum înjurăturile”. Primarul Capitalei anunță că „vor urma 4-5 ani de șantiere”
14:31
Ciprian Ciucu: „Infrastructura colapsează. Îmi asum înjurăturile”. Primarul Capitalei anunță că „vor urma 4-5 ani de șantiere”
Mediafax
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Digi24
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
Cancan.ro
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în creierul femeilor după o sarcină
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
18:19
Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
METEO Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
18:17
Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
FLASH NEWS Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
17:58
Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
RĂZBOI Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
17:48
Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
CONTROVERSĂ Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
17:34
Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
ANALIZĂ Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
17:31
Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat

Cele mai noi

Trimite acest link pe