Zelenski cere sprijinul aliaților la ONU. Liderul de la Kiev a purtat discuții cu Macron și Rutte despre provocările Rusiei în spațiul aerian european

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut întâlniri la ONU cu Emmanuel Macron și Mark Rutte, în care au abordat provocările Rusiei în spațiul aerian european, sancțiunile împotriva Moscovei și modul în care activele rusești înghețate pot fi folosite pentru sprijinirea Ucrainei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat miercuri, în cadrul Adunării Generale a ONU, cu liderii europeni despre încălcările spațiului aerian de către Rusia și despre măsurile necesare pentru consolidarea apărării. Întâlnirile au avut loc la New York, unde s-au adunat lideri din aproape 150 de state, scrie Kyiv Independent.

Zelenski s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu care a analizat incursiunile aeriene recente ale Rusiei în Europa.

„Nu sunt greșeli, ci acțiuni țintite”, a spus Zelenski, citat de Biroul Prezidențial.

În ultima lună, drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României, iar avioane de vânătoare au intrat în Estonia. De asemenea, mai multe drone neidentificate au fost observate în Danemarca.

În cadrul discuțiilor, Zelenski și Rutte „și-au coordonat pozițiile și au convenit asupra următoarelor măsuri comune”, a precizat Biroul Prezidențial.

Cei doi lideri au vorbit și despre programul PURL (Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei), lansat cu sprijinul președintelui american Donald Trump. Programul permite vânzarea de arme americane statelor NATO, care ulterior le furnizează Ucrainei. În doar două luni de la lansare, contribuțiile au ajuns la 2,1 miliarde de dolari.

Zelenski cere ajutor Franței

Ulterior, Zelenski s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron. Discuțiile s-au axat pe apărarea aeriană a Ucrainei, sancțiunile împotriva flotei ascunse a Moscovei și utilizarea activelor rusești înghețate.

„Liderii au acordat o atenție deosebită utilizării activelor rusești înghețate în beneficiul Ucrainei. Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron au discutat despre instrumente specifice care ar face acest lucru posibil”, a transmis Biroul Prezidențial.

Întâlnirile vin după ce marți Zelenski s-a văzut cu președintele american Donald Trump și a susținut un discurs în fața Adunării Generale a ONU, unde a cerut sprijin suplimentar pentru apărarea Ucrainei în fața agresiunii ruse.