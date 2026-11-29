CBS News: „Sánchez, unul dintre cei mai proeminenți lideri de stânga din Europa, s-a poziționat tot mai clar, pe scena internațională, ca o contrapondere politică la președintele Trump. El a respins solicitările lui Trump privind cheltuielile de apărare în cadrul NATO, a publicat un articol de opinie în The New York Times în care a apărat migrația și a criticat „liderii de tip MAGA”, cultivând totodată relații cu figuri marcante ale stângii americane, inclusiv cu Zohran Mamdani, membru al Consiliului Municipal din New York.Însă, pe plan intern, Sánchez se confruntă cu o provocare tot mai puternică din partea Partidului Popular, condus de Alberto Núñez Feijóo, și a partidului naționalist anti-imigrație Vox, condus de Santiago Abascal. Împreună, aceste formațiuni ar putea constitui cel mai de dreapta guvern din Spania de la revenirea țării la democrație, după moartea dictatorului Francisco Franco, în 1975.”

CNN: „În mare parte din ultimii ani, premierul spaniol Pedro Sánchez s-a bucurat de un prestigiu internațional de care au parte puțini politicieni. Un susținător fervent al Ucrainei și un promotor vocal al drepturilor palestinienilor, Sánchez, în vârstă de 54 de ani, s-a poziționat ca un reper moral pentru forțele progresiste din Europa.Și, în timp ce unii lideri europeni au făcut compromisuri, încercând să intre în grațiile președintelui american Donald Trump în timpul celui de-al doilea mandat al acestuia, Sánchez a ales calea sfidării.„Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a declarat Trump pe 3 martie, după ce Madridul a refuzat Washingtonului accesul la bazele administrate în comun pentru a lansa atacuri directe asupra Iranului. Liderul spaniol a respins, de asemenea, solicitarea Casei Albe ca statele membre ale alianței să își majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB, ceea ce a atras noi critici.”

Fox News: „La câteva luni după ce mii de migranți din Maroc s-au năpustit peste granița spaniolă, s-ar părea că vor exista consecințe pentru premierul socialist Pedro Sanchez, care a lăsat criza să se agraveze. Potrivit sondajelor citate de Wall Street Journal, Pedro Sanchez și socialiștii riscă să piardă puterea în Spania.”