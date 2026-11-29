Cine este Santiago Abascal, omul fără de care opoziția de dreapta din Spania nu-l poate învinge pe Pedro Sánchez
CBS News: „Sánchez, unul dintre cei mai proeminenți lideri de stânga din Europa, s-a poziționat tot mai clar, pe scena internațională, ca o contrapondere politică la președintele Trump. El a respins solicitările lui Trump privind cheltuielile de apărare în cadrul NATO, a publicat un articol de opinie în The New York Times în care a apărat migrația și a criticat „liderii de tip MAGA”, cultivând totodată relații cu figuri marcante ale stângii americane, inclusiv cu Zohran Mamdani, membru al Consiliului Municipal din New York.Însă, pe plan intern, Sánchez se confruntă cu o provocare tot mai puternică din partea Partidului Popular, condus de Alberto Núñez Feijóo, și a partidului naționalist anti-imigrație Vox, condus de Santiago Abascal. Împreună, aceste formațiuni ar putea constitui cel mai de dreapta guvern din Spania de la revenirea țării la democrație, după moartea dictatorului Francisco Franco, în 1975.”
CNN: „În mare parte din ultimii ani, premierul spaniol Pedro Sánchez s-a bucurat de un prestigiu internațional de care au parte puțini politicieni. Un susținător fervent al Ucrainei și un promotor vocal al drepturilor palestinienilor, Sánchez, în vârstă de 54 de ani, s-a poziționat ca un reper moral pentru forțele progresiste din Europa.Și, în timp ce unii lideri europeni au făcut compromisuri, încercând să intre în grațiile președintelui american Donald Trump în timpul celui de-al doilea mandat al acestuia, Sánchez a ales calea sfidării.„Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a declarat Trump pe 3 martie, după ce Madridul a refuzat Washingtonului accesul la bazele administrate în comun pentru a lansa atacuri directe asupra Iranului. Liderul spaniol a respins, de asemenea, solicitarea Casei Albe ca statele membre ale alianței să își majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB, ceea ce a atras noi critici.”
Fox News: „La câteva luni după ce mii de migranți din Maroc s-au năpustit peste granița spaniolă, s-ar părea că vor exista consecințe pentru premierul socialist Pedro Sanchez, care a lăsat criza să se agraveze. Potrivit sondajelor citate de Wall Street Journal, Pedro Sanchez și socialiștii riscă să piardă puterea în Spania.”
The Times of Israel: „Milioane de spanioli vor vota duminică în cadrul unor alegeri naționale dominate de problema costurilor vieții și accesibilitatea locuințelor, o situație care ar putea oferi extremei drepte ocazia de a intra în guvernul național pentru prima dată în istoria democrației spaniole de după dictatură.
Acest scrutin este considerat, în mare măsură, un referendum asupra actualului prim-ministru, Pedro Sánchez. Liderul Partidului Socialist a guvernat Spania timp de opt ani, traversând numeroase crize, dar și o perioadă de creștere economică. Totuși, pentru mulți alegători, aceste realizări au fost umbrite de preocupările legate de costul vieții.
Nicio altă problemă nu a mobilizat spaniolii în ultimii ani la fel de mult precum accesul la locuințe la prețuri accesibile. Creșterea vertiginoasă a prețurilor locuințelor și a chiriilor, în special în orașe și în zonele turistice, a generat o nemulțumire generalizată, mai ales în rândul tinerilor.
Luna trecută, Sánchez a anunțat organizarea unor alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie, după ce partidele de dreapta din parlament au respins măsurile propuse de guvernul său de stânga pentru a atenua presiunile de pe piața imobiliară.
El a avertizat alegătorii că un guvern conservator nu ar face viața mai accesibilă din punct de vedere financiar, afirmând în repetate rânduri că adversarii săi ar duce Spania înapoi.
Dacă Vox ar intra într-un nou guvern alături de PP, având un rol secundar, acest lucru ar marca revenirea la putere a unui partid ultranaționalist de extremă-dreapta, pentru prima dată de la moartea dictatorului militar al Spaniei, generalul Francisco Franco, în 1975.
Rezultatul va fi, de asemenea, urmărit cu atenție în întreaga Europă, în perspectiva anului 2027 — un an marcat de numeroase alegeri —, când cetățenii vor merge la urne în Franța, Italia, Grecia și Polonia. În Franța, partidul de extremă-dreapta „Adunarea Națională” urmărește să preia puterea, în timp ce în Italia, coaliția de dreapta condusă de premierul Giorgia Meloni este de așteptat să solicite un nou mandat.”
Ultimele sondaje comandante de Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol arată favorabile pentru guvernul lui Sanchez: peste 33%. Victoria zdrobitoare a Partidului Democrat în alegerile de la mijlocul mandatului din SUA și realegerea socialistului Lula da Silva ca președinte al Braziliei se reflectă și în sondajele de opinie din Spania.
Partidul socialist spaniol a suferit un declin alarmant din august 2023, dar a început să-și revină de la începutul lunii noiembrie. În 2024, Partidul Popular a luat avânt în sondajele de opinie pe fondul victoriei lui Trump în SUA, dar a stagnat de atunci. La fiecare sondaj de opinie, Partidul Popular al lui Alberto Nunez Feijoo a înregistrat între 30 și 33%. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol a scăzut chiar și la 25%. Vox a avut cea mai mare creștere de când a intrat în Parlamentul Spaniei în 2019, când a obținut 10%. În unele sondaje, a înregistrat și 19%. În ultimul sondaj comandat de PSOE, Vox are 14,5%, Partidul Popukar are 31,1%, pe când socialiștii au 33,2%.
Alegerile parlamentare din Spania erau programate să se desfășoare în august 2027, dar premierul socialist Pedro Sanchez a convocat scrutinul cu opt luni mai devreme.
Parlamentul Spaniei a respins propunerile privind reducerea prețurilor la locuințe. La două zile după convocarea alegerilor anticipate, într-un spital din Madrid, s-a stins din viață Maricarmen Abascal, femeia în vârstă de 87 de ani a cărei evacuare din apartamentul în care locuia din 1956 a declanșat proteste în masă împotriva costurilor vieții.
Potrivit El Pais, 39 de milioane de spanioli sunt așteptați la urne pentru a decide viitorul politic al Spaniei, țara în care locuiesc 609.270 de români.
Potrivit sondajelor, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol din care face parte Pedro Sanchez, premierul în exercițiu din 2018, ar putea pierde puterea.
Partidul Popular de centru dreapta condus de Alberto Nunez Feijoo s-ar putea situa pe primul loc, iar cu sprijinul Vox, partidul ultranaționalist condus de Santiago Abascal, ar putea forma un guvern de coaliție de dreapta.
Urnele s-au deschis de la 9:00 (ora locală a Spaniei) și se vor închide la 20:00 (21:00 – ora României). Primele rezultate provizorii sunt așteptate să vină la 21:00 (22:00, ora României).
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