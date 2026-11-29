Santiago Abascal, liderul partidului națioanlist Vox, este unul dintre politicienii proeminenți care ar putea avea un rol în formarea viitorului guvern al Spaniei după alegerile legislaive de duminică, 29 noiembrie.

Partidul Popular, condus de Alberto Nunez Feijoo, este favorabil să câștige alegerile și să se situeze pe prima poziție. Însă, este posibil să nu obțină majoritatea parlamentară necesară pentru a guverna de unul singur. De aceea, suportul din partea partidului naționalist, considerat a fi de „extrema dreaptă” de către presa liberală, este necesar formării unei coaliții de guvernare de dreapta.

Tinerețea și cariera politică a lui Santiago Abascal

Santiago Abascal este născut pe 14 aprilie 1976, în Bilbao, în Țara Bascilor. Tatăl său, Santiago Abascal Escuza, a fost tot un politician care a făcut pare din Partidul Popular. Familia sa a fost vizată de amenințările din partea grupării separatiste basce ETA.

Santiago Abascal, absolvent al Universității Deusto, a devenit membru al Partidului Popular de la vârsta de 18 ani. A fost consilier al orașului Llodio din 1999 până în 2007. A făcut parte din Parlamentul Țării Bascilor din 2004 până în 2005. Până în 2009, el a făcut parte din legislatura regională.

Cum s-a înființat „Vocea”?

În 2010, el a devenit director al Agenției de Protecția Datelor din Comunitatea Madridului. În 2013, a părăsit Partidul Pppular după ce a acuzat conducerea că a abandonat valorile naționaliste și și-a fondat propriul său partid numit „Vox” („Vocea)”, o formațiune politică ultranaționalistă, național conservatoare, populistă, eurosceptică și creștin-conservatoare de extrema dreaptă.

Din 2019, Vox a intrat în Parlamentul European. În alegerile europarlamentare, a obținut șase mandate. Vox este afiliat grupului europarlamentar al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni. Sloganul partidului este „Make Spain Great Again”.

De asemenea, Vox a intrat în Parlamentul Spaniei, după ce a obținut 24 de mandate în alegerile din aprilie 2019, 52 în alegerile repetate din noiembrie 2019 și numai 33 în alegerile din 2023.

Relațiile lui Abascal cu ceilalți lideri conservatori

În vârstă de 50 de ani, Abascal speră să obțină 60 de mandate în alegerile pentru Curțile Generale (denumirea legislaturii bicamerale a Spaniei). El ar putea negocia intrarea partidului Vox într-o coaliție de guvernare cu Partidul Popular și ar putea obține funcții ministeriale cheie.

El s-a întâlnit cu alți lideri naționaliști din întreaga lume: Viktor Orban , fostul premier conservator al Ungariei, cu naționaliștii Marine Le Pen și Jordan Bardella, liderii opoziției din Franța, Matteo Salvini, partener de coaliție al premierului italian Giorgia Meloni, cu George Simion, liderul AUR din România, cu președintele american Donald Trump și cu Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

În comparație cu Sanchez care s-a afișat ca un susținător al recunoașterii Statului Palestinian, Abascal este un susținător convins al Israelului.

Agenda politică a lui Santiago Abascal

Agenda lui Abascal cuprinde următoarele măsuri total opuse politicii guvernului de stânga al Pedro Sanchez, axat pe multilateralism, tranziția către energiile verzi și integrarea migranților:

prioritizarea accesului spaniolilor la sistemul de securitate socială în detrimentul migranților;

deportarea în masă a migranților ilegali și interzicerea migrației ilegale;

reducerea reglementărilor asupra muncii;

renunțarea la politicile climatice;

În 2020, Vox a denunțat restricțiile impuse de guvernul Sanchez pe durata pandemiei de COVID-19, a criticat administrația Biden din SUA din 2021, dar a susținut primirea refugiaților ucraineni și a adoptat o poziție fermă pro-Ucraina de la începerea invaziei ruse în 2022.

Din 2024, Abascal a criticat alocarea ajutoarelor financiare și militare, exprimându-și îngrijorarea că furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune ce ar putea lovi teritoriul Rusiei ar putea cauza o escaladare a conflictului.

Vox se opune căsătoriilor între persoanele de același sex și a lăudat guvernul Orban din Ungaria pentru interzicerea educării minorilor pe tema LGBT. Partidul a fost acuzat de homofobie. De asemenea, Vox se opune multiculturalismului și a fost acuzat de islamofobie după ce a susținut închiderea moscheilor fundamentaliste și arestarea sau expulzarea imamilor radicali.

Potrivit POLITICO , Abascal este descris ca un „ideolog fioros”, iar Feijoo, potențialul viitor premier de dreapta, ca un „administrator moderat”. Vox se descrie ca un partid neo-liberal, fiind în favoarea legilor muncii, reduerii taxelor, susținerea întreprinderilor în detrimentul corporațiilor multinaționale.

Abascal a denunțat anularea alegerilor din România

Vox a criticat globalizarea și susține abolirea TVA pentru spaniolii care vor să cumpere prima casă. Vox vrea să implementeze un card medical universal și se opune vaccinării obligatorii. De asemenea, partidul susține energia nucleară și se opune închiderii centralelor atomice. Partidul, fiind eurosceptic, se opune ca UE să devină un superstat federal.

În 2024, Abascal a denunțat anularea alegerilor prezidențiale din România și a susținut securizarea controlului asupra Ceuta și Melilla, recuperarea Gibraltarului.

Cu Vox la guvernare și Santiago Abascal într-o funcție de conducere cheie în guvernul Feijoo, Spania și-ar putea repara relațiile cu Statele Unite ale Americii.

Relațiile sunt la cel mai jos nivel din cauza tensiunilor diplomatice dintre președintele american Donald Trump și premierul spaniol Pedro Sanchez pe tema înarmării și implicării Spaniei în Operațiunea Epic Fury împotriva Iranului din primăvară.

Sursa Foto: Hepta