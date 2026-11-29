Pedro Sanchez se portretizează ca un luptător partizan care rezistă până la capăt, fiind considerat și unul din ultimii lideri socialiști care mai mențin bastionul progresismului european.

Un supraviețuitor politic la trei scrutine, alegerile anticipate convocate de el cu opt luni mai devreme i-ar putea marca finalul mandatului său de premier .

Pedro Sanchez: Premierul trebuie să fie o persoană decentă

Financial Times îl descria ca un novice când s-a așezat față în față cu prim-ministrul Mariano Rajoy la masa dezbaterilor din 2015, arătând cu degetul în timp ce își fixa rivalul cu o privire glacială.

„Șeful guvernului trebuie să fie o persoană decentă. Și tu nu ești.”, i-a spus Sanchez.

Insulta i-a șocat pe politicieni. Rajoy a numit-o „meschină, josnică, jalnică”.

Sánchez pusese un punct de reper. În cei 11 ani de atunci, Sánchez a fost înlăturat din funcția de lider al Partidului Socialist, a preluat din nou frâiele, a devenit prim-ministru prin înlăturarea lui Rajoy printr-o moțiune de cenzură și a condus trei guverne minoritare.

Este născut pe 29 februarie

Premierul spaniol este o persoană bisectă: își serbează ziua odată la patru ani, fiind născut pe 29 februarie 1972, la Madrid, într-o familie înstărită. Tatăl său, Pesdro Sanchez Fernandez, a fost administrator public de la Ministerul Culturii și proprietar al unei companii de ambalaje industriale. Mama sa, Magdalena Perez-Castejon, a fost funcționară în sistemul de securitate socială.

A făcut serviciul militar între 1996 și 1997 în Armata Spaniolă și a urmat studiile la Centrul Universitar Regal Escorial-Maria Cristina, la Universitatea Liberă de la Bruxelles, la Școala de Afaceri IESE și la Universitatea Camilo Jose Cela. A devenit membru al Partidului Socialist Muncitoresc Spanil din 1993.

A studiat economia și afacerile la universitate înainte de a lucra pentru Parlamentul European și apoi pentru misiunea ONU în Bosnia. Bunicii lui erau analfabeți „și asta mi-a deschis o rană… Găsesc nedreptățile sociale foarte greu de suportat”, a spus el.

Este căsătorit din 2006 cu Begona Gomez, fostă directoare de afaceri și împreună au doi copii. Inițial, s-a descris ca un politician social-liberal de centru, dar ulterior a devenit un apărător al social-democrației și a propus încetarea capitalismului neoliberal și tranziția Spaniei la o societate post-capitalistă.

Agenda sa politică

A fost unul dintre susținătorii puternici ai Acordului Climatic, integrării migranților în spcietatea spaniolă și în câmpul munciui, precum și pentru federalizarea Uniunii Europene. S-a opus eneregiei nucleare, afirmând că cea mai mare parte a uraniului comercializat la nivel global provine din Rusia. A susținut, de asemenea, Acordul de Liber Schimb dintre UE și MERCOSUR.

Din 2004, a devenit membru al Consiliului Capitalei. În 2009, a devenit pentru prima oară membru al Congresului Deputaților. Din 2017, a fost liderul opoziției după ce a devenit Secretar-General al Partidului Socialist Muncitoresc.

După câștigarea alegerilor generale din 2018, el a fost desemnat premier al Spaniei de către regele Felipe al VI-lea. Din 2022, el este și președinte al Internaționalei Socialiste.

S-a întâlnit cu numeroși lideri social-democrați: Marcel Ciolacu, fostul premier al României, cu Zohran Mamdani, primarul musulman al New York City, cu Olaf Scholz, fostul cancelar al Germaniei, cu Lula da Silva, președintele Braziliei, și cu Sanna Marin, fostul premier al Finlandei.

Alegerile de duminică

Duminică, el va participa la scrutinul convocat anticipat de el, primul din seria de alegeri care vor avea loc în UE în următorul an. Majoritatea sondajelor prevăd că va pierde, fiind puțin probabil să reziste unui val de nemulțumire legat de creșterea costurilor locuințelor, imigrație, corupție și infrastructura defectuoasă.

O înfrângere a lui Sánchez ar marca căderea ultimului lider de stânga dintr-o țară importantă a UE – și a celui care a fost cel mai îndrăzneț în a se opune președintelui american Donald Trump. Fost jucător de baschet zvelt, Sánchez a atras cândva porecla de „Domnul Frumos” și emană un farmec suav. Se bucură de statutul său de model pentru stângiști într-o lume care se îndreaptă spre dreapta.

Loialiștii spun că cel mai bun rezultat imaginabil pentru el este un impas în care nici dreapta, nici stânga nu pot reuni o majoritate, împingând Spania la alegeri repetate. Însă un aliat apropiat spune că premierul rămâne optimist și susține că a câștigat în alegeri și mai dificile.

Atacurile din partea opoziției de dreapta

Dar rămâne războinicul partizan nemilos al anului 2015. Acum se luptă nu doar cu Partidul Popular conservator (PP), ci și cu Vox, un partid de extremă dreapta pe care l-a numit o „amenințare serioasă la adresa democrației”.Chiar dacă socialiștii lui Sánchez vor câștiga cele mai multe voturi, ceea ce este o posibilitate mică, sondajele sugerează că PP și Vox împreună îl vor depăși, oferindu-le șansa de a forma o coaliție de guvernare.

Vox și-a jucat rolul în înrăutățirea politicii spaniole. Liderul său, Santiago Abascal, îl numește pe Sánchez „tiran” și a spus că „și-ar vinde propria mamă”. La mitingurile Vox, alegătorii scandează „Pedro Sánchez, fiu de cățea”. La rândul său, premierul avertizează că Abascal și liderul PP, Alberto Núñez Feijóo, ar trage Spania înapoi.

Într-o dezbatere de săptămâna trecută, Feijóo din PP l-a citat pe un fost aliat al lui Sánchez, care l-a numit „o persoană amorală cu ambiție nestăpânită”. Apoi, Feijóo a lovit cu pumnul: „Spania merită un prim-ministru decent. El nu este.”

Într-o dezbatere electorală de joi, el a spus că liderii dreptei vor crea „o Spanie a reducerilor, înghețării salariilor și a abrogarii câștigurilor sociale obținute cu greu”. Un lider de afaceri care îl cunoaște pe Sánchez spune că, chiar și în privat, să-i atace pe politicienii de dreapta este un reflex instinctiv. „Așa este el.”

Sánchez transmite mesaje optimiste despre economia Spaniei, subliniind cea mai bună creștere a PIB-ului din clasa sa și majorările pe care le-a aprobat pentru salariul minim și pensii. Dar nu menționează că nu a trecut un buget prin parlament de la sfârșitul anului 2022.

Scandaluri

Socialiștii au făcut din „Puterea iubirii” un slogan de campanie, iar Sánchez s-a atras disprețul rivalilor pentru că a dansat la mitinguri. Înainte de a demisiona din cauza unui accident de tren de luna trecută, soldat cu 69 de morți, Óscar Puente, pe atunci ministrul transporturilor, a declarat: „Cred că bucuria persoanei care conduce acest proiect este contagioasă – și se răspândește la noi toți.” Sánchez a făcut din campanie un subiect personal.

La un miting, și-a sărutat soția, Begoña Gómez, și i-a spus „Te iubesc” – punând în lumină o femeie care urma să fie judecată anul viitor pentru trafic de influență și deturnare de fonduri publice.

Când un judecător a început să-l ancheteze pe Gómez pentru corupție în 2024, profitând de o plângere de la un grup cu legături de extremă dreapta, Sánchez și-a luat cinci zile libere pentru a se gândi la viitorul său. Unii analiști se așteptau ca el să se ridice deasupra luptei. Dar el a optat în schimb pentru războiul partizan, spunând că a fost victima unei „mișcări reacționare globale care încearcă să-și impună agenda regresivă prin defăimare și minciuni”.

Premierul este împovărat de eșecurile manageriale ale unei întreruperi de curent la nivel național în 2025, două accidente feroviare fatale din acest an și valul neautorizat din iulie a peste 70.000 de migranți în Ceuta, o enclavă africană spaniolă.

Miguel Sebastián, ministru într-un fost guvern socialist, îl susține pe Sánchez, dar spune că „problema locuințelor le-a scăpat”. Sosirea a aproape 4 milioane de imigranți din 2018 și o creștere bruscă a apartamentelor turistice au transformat lipsa locuințelor accesibile în principala preocupare a spaniolilor.

„Ar fi trebuit să construiască mai multe locuințe sociale de închiriat”, a declarat Sebastián pentru FT. Unii dintre membrii vechii gărzi de stânga s-au întors împotriva lui Sánchez, spunând că cel mai mare păcat al său a fost să-și încalce promisiunea de a rămâne la putere prin acorduri cu aliați parlamentari de neconceput: extremiști de stânga, separatiști catalani și un partid basc descendent dintr-o ramură a grupării teroriste ETA.

Sursa Foto: Hepta/Premierul Spaniei/X