Alberto Nunez Feijoo este liderul Partidului Popular și vrea să-l înlocuiască pe Pedro Sanchez la alegerile parlamentare convocate anticipat.

Feijoo, în vârstă de 65 de ani, a condus Galicia timp de 13 ani. La ultimele alegeri din 2023, partidul său a obținut cele mai multe locuri, dar n-a putut forma un guvern și tot Sanchez a fost desemnat premier de regele Felipe.

Nacionale scrie că cele mai multe sondaje arată că Partidul Popular ar putea obține cele mai multe voturi la alegerile de duminică.

Ca fost funcționar, el a administrat regiunea nord-vestică a Galiciei din 2009 până în 2022. Din aprilie 2022, el este la conducerea Partidului Popular.

Feijoo s-a născut pe 10 septembrie 1961, în Os Pereas, un sat din provincia galiciană Ourense. A absolvit dreptul la Universitatea Santiago de Compostela. Și-a dorit să devină judecător, dar în schimb, a administrat agricultura și sistemul de sănătate din Galicia. Între anii 2000 și 2003, a condus compania poștală Correos.

El a promis că dacă va deveni premier, va administra Spania ca un director executiv de companie. El a susținut că votul de duminică este o alegere între corupție și decență, criticând guvernul Sanchez pentru scandalurile de corupție și politicile pro-imigranți.

Feijoo spune că va crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB din 2035 pentru alinia Spania la standardele NATO. Se opune acordării statutului legal celor 500.000 de migranți ilegali primiți de Sanchez.

De asemenea, nu este de acord ca avortul să devină un drept constituțional.

S-a întâlnit de mai multe ori cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Partidul său este afiliat grupului europarlamentar Partidul Popular European. În 2024, s-a întâlnit cu președintele de atunci al României, Klaus Iohannis.

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