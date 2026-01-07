Volodimir Zelenski a declarat că speră la o întâlnire cu președintele SUA în contextul discuțiilor de la Paris dintre țările care fac parte din “Coaliția Voinței”.

Liderul de la Kiev își dorește ca întâlnirea să aibă loc la Washington DC cât mai curând posibil. Totuși, Trump a criticat NATO în ultimele postări de pe Truth Social. Președintele american a spus că dacă nu s-ar fi implicat, Rusia ar fi capturat toată Ucraina. El a mai adăugat că liderilor Rusiei și Chinei nu le este deloc frică de NATO.

Potrivit The Independent, liderul ucrainean a reiterat că dorește garanții solide de după război, atât din partea SUA și a aliaților europeni pentru a descuraja un viitor atac rusesc. Câțiva lideri UE, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, au spus că vor susține militar Ucraina și după încheierea războiului.

Fost ambasador: Trump nu va abandona Ucraina

Fostul ambasador al SUA la NATO, Kurt Volker, nu crede că Statele Unite se pregătesc să abandoneze Ucraina, într-un interviu acordat publicației Deutsche Welle. Volker a mai subliniat că președintele american Donald Trump dorește ca războiul din Ucraina să se încheie rapid.

„Nu cred că președintele Trump va renunța la Ucraina”, a spus Volker pentru DW.

Trump a făcut din încheierea războiului o prioritate de la revenirea sa la Casa Albă la începutul anului 2025, precum și în campania din timpul alegerilor prezidențiale din 2024.

„Realitatea este că acest război continuă pentru că Putin dorește acest lucru. Până în prezent, nimic nu l-a convins că nu va reuși niciodată. Așadar, el continuă să încerce”, a adăuga Volker pentru DW.

Cele trei puncte esențiale ale acordului semnat de Marea Britanie, Franța și Ucraina la Paris

Ce înseamnă acordul privind forțele multinaționale din Ucraina, conform declarațiilor lui Starmer și Macron din această seară:

În primul rând, nu e vorba de introducerea trupelor străine „chiar acum”. Marea Britanie și Franța declară oficial: după încheierea războiului, sunt gata să-și trimită trupele în Ucraina pentru a garanta că pacea nu va fi întreruptă.

În al doilea rând, aceste forțe nu vor lupta pe front. Rolul lor va fi să descurajeze o nouă agresiune, să asigure securitatea spațiului aerian și a mărilor ucrainene, precum și să sprijine și să reabiliteze forțele armate ale Ucrainei.

În al treilea rând. După încetarea focului, Marea Britanie și Franța vor crea și centre militare în toată Ucraina, pentru a asigura desfășurarea și construirea unor obiecte securizate pentru arme și echipament militar, în sprijinul nevoilor de apărare ale Ucrainei.

Sursa Foto: Profimedia

