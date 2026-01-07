Prima pagină » Război în Ucraina » Zelenski vrea să se întâlnească cu Trump în contextul discuțiilor de pace de la Paris

Zelenski vrea să se întâlnească cu Trump în contextul discuțiilor de pace de la Paris

07 ian. 2026, 19:58, Știri externe
Zelenski vrea să se întâlnească cu Trump în contextul discuțiilor de pace de la Paris

Volodimir Zelenski a declarat că speră la o întâlnire cu președintele SUA în contextul discuțiilor de la Paris dintre țările care fac parte din “Coaliția Voinței”.

Liderul de la Kiev își dorește ca întâlnirea să aibă loc la Washington DC cât mai curând posibil. Totuși, Trump a criticat NATO în ultimele postări de pe Truth Social. Președintele american a spus că dacă nu s-ar fi implicat, Rusia ar fi capturat toată Ucraina. El a mai adăugat că liderilor Rusiei și Chinei nu le este deloc frică de NATO.

Potrivit The Independent,  liderul ucrainean a reiterat că dorește garanții solide de după război, atât din partea SUA și a aliaților europeni pentru a descuraja un viitor atac rusesc. Câțiva lideri UE, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, au spus că vor susține militar Ucraina și după încheierea războiului.

Fost ambasador: Trump nu va abandona Ucraina

Fostul ambasador al SUA la NATO, Kurt Volker, nu crede că Statele Unite se pregătesc să abandoneze Ucraina, într-un interviu acordat publicației Deutsche Welle. Volker a mai subliniat că președintele american Donald Trump dorește ca războiul din Ucraina să se încheie rapid.

„Nu cred că președintele Trump va renunța la Ucraina”, a spus Volker pentru DW.

Trump a făcut din încheierea războiului o prioritate de la revenirea sa la Casa Albă la începutul anului 2025, precum și în campania din timpul alegerilor prezidențiale din 2024.

„Realitatea este că acest război continuă pentru că Putin dorește acest lucru. Până în prezent, nimic nu l-a convins că nu va reuși niciodată. Așadar, el continuă să încerce”, a adăuga Volker pentru DW.

Cele trei puncte esențiale ale acordului semnat de Marea Britanie, Franța și Ucraina la Paris

Ce înseamnă acordul privind forțele multinaționale din Ucraina, conform declarațiilor lui Starmer și Macron din această seară:

  • În primul rând, nu e vorba de introducerea trupelor străine „chiar acum”. Marea Britanie și Franța declară oficial: după încheierea războiului, sunt gata să-și trimită trupele în Ucraina pentru a garanta că pacea nu va fi întreruptă.
  • În al doilea rând, aceste forțe nu vor lupta pe front. Rolul lor va fi să descurajeze o nouă agresiune, să asigure securitatea spațiului aerian și a mărilor ucrainene, precum și să sprijine și să reabiliteze forțele armate ale Ucrainei.
  • În al treilea rând. După încetarea focului, Marea Britanie și Franța vor crea și centre militare în toată Ucraina, pentru a asigura desfășurarea și construirea unor obiecte securizate pentru arme și echipament militar, în sprijinul nevoilor de apărare ale Ucrainei.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Zelenski a sugerat că războiul cu Rusia s-ar putea încheia în prima jumătate a lui 2026: „Negocierile au atins un nou nivel”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Zelenski a sugerat că războiul cu Rusia s-ar putea încheia în prima jumătate a lui 2026: „Negocierile au atins un nou nivel”
19:45
Zelenski a sugerat că războiul cu Rusia s-ar putea încheia în prima jumătate a lui 2026: „Negocierile au atins un nou nivel”
MILITAR Până să asigure securitatea întregii Europe, Armata Germaniei a fost trimisă de Merz să distribuie supă în Berlinul rămas pe întuneric
19:35
Până să asigure securitatea întregii Europe, Armata Germaniei a fost trimisă de Merz să distribuie supă în Berlinul rămas pe întuneric
ULTIMA ORĂ Șeful diplomației SUA recunoaște public: Trump vrea să cumpere Groenlanda. „A spus-o încă de la început”. Ce face săptămâna viitoare
19:00
Șeful diplomației SUA recunoaște public: Trump vrea să cumpere Groenlanda. „A spus-o încă de la început”. Ce face săptămâna viitoare
DEZVĂLUIRI Proprietarii barului „Le Constellation” rup tăcerea după ce au apărut noi informații compromițătoare
18:29
Proprietarii barului „Le Constellation” rup tăcerea după ce au apărut noi informații compromițătoare
ULTIMA ORĂ Rutte anunță că Groenlanda ar fi dispusă ca SUA să desfășoare trupe militare pe teritoriul său: „Nu există probleme în acest sens”
18:19
Rutte anunță că Groenlanda ar fi dispusă ca SUA să desfășoare trupe militare pe teritoriul său: „Nu există probleme în acest sens”
FLASH NEWS Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”
17:41
Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”
Mediafax
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8 ianuarie. Ce vacanțe mai sunt în anul școlar 2025-2026
Digi24
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze valabilă și în cazul unei invazii armate a SUA în Groenlanda
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea bănişori, dar da...
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o capitală europeană din cauza traficului intens
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Femeie de 47 de ani, găsită moartă în apartamentul în care s-a cazat în vacanța de iarnă. A mers de 2 ori la Camera de Gardă, dar medicii au trimis-o acasă
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Un crater din Canada, numit și „Ochiul din Quebec”, arată extrem de ciudat

Cele mai noi

Trimite acest link pe